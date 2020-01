Momentul în care avionul ucrainean, în care au murit 176 de oameni, este lovit de o rachetă. Video cu impact emoțional

Iranul a doborât din greşeală avionul Boeing 737 al Ukraine International Airlines care s-a prăbuşit miercuri la Teheran, o dramă soldată cu 176 de morţi, relatează joi mai multe media americane care citează surse din cadrul serviciilor americane de informaţii, relatează AFP şi Reuters.

BREAKING: New video appears to show missile hitting Flight 752 before it crashed near Tehran, killing 176 people pic.twitter.com/Jb3Cy3OgUT