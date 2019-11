Momentul tulburător în care un pedofil a răpit o fetiță de nouă ani de pe stradă, filmat de o cameră de supraveghere! Cum a salvat-o un adolescent de 16 ani! Video

Adolescentul Vyacheslav Doroshenko din Rusia mergea prin zăpadă, în Irkutsk, după un antrenament de baschet, când a făzut un bărbat în vârstă de peste 50 de ani înșfăcând o fetiță și forțând-o să urce în mașina lui.

„Am auzit-o strigând după ajutor. Și apoi am văzut cum un bărbat o oblige să intre în mașina lui. Am văzut un adult, am alergat către el și i-am spus ce se petrecea. Am mers amândoi spre mașina pedofilului”, a povestit Vyacheslav Doroshenko.

Bărbatul căruia adolescentul i-a cerut ajutorul, Gleb Sizykh,în vârstă de 28 de ani, își îăncălzea motorul mașinii după ce și-a încheiat programul de lucru la o fabrică. El s-a apropiat, alături de adolescent, de mașina pedofilului, pentru a-i vedea reacția.

Când pedofilul a pornit mașina și a plecat cu viteză, Gleb Sizykh s-a urcat în mașina lui alături de adolescentul Vyacheslav Doroshenko și au pornit pe urmele pedofilului. Atacatorul a ajuns pe o stradă blocată și a fost prins.