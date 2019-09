Netanyahu acuză Iranul că a construit şi apoi a distrus o instalaţie nucleară la sud de Ispahan

Premierul israelian în exerciţiu Benjamin Netanyahu acuză Iranul, inamicul jurat al Israelului, că a construit şi apoi a distrus o instalaţie vizând să fabrice arme nucleare - care era necunoscută până în prezent, relatează AFP.

Cu hărţi şi prezentări în Powerpoint în sprijin, Netanyahu s-a exprimat luni în faţa presei, la Ierusalim, cu o săptămână înaintea unor alegeri legislative-cheie în supravieţuirea sa politică.

Netanyahu reveals that Iran had secret nuclear weapons site in live TV announcement a week before Israeli election

— Reuters Top News (@Reuters)

”Astăzi, noi dezvăluim că Iranul avea altă instalaţie nuclară secretă”, a declarat teatral şeful în exerciţiu Guvernului, afirmând că această dezvăluire are la bază documente originale iraniene obţinute, susţine el, anul trecut de Israel.

Israelul acuză deja de mai mulţi ani Iranul că încearcă să fabrice arma nucleară, în pofida dezminţirilor repetate ale Teheranului.

În 2018, Netanyahu a afirmat deja că Israelul dispunea de ”probe concludente” ale unui plan secret, pe care Iranul l-ar putea activa în orice moment, cu scopul de a se dota cu bomba atomică. El spunea atunci că se bazează pe ”copiile exacte” ale unor zeci de mii de documente originale iraniene obţinute cu preţul unei ”formidabile reuşite în domeniul informaţiilor”.

Luni, Netanyahu a susţinut că aceleaşi ”arhive” iraniene au dezvăluit identitatea altei instalaţii strategice, la sud de Ispahan, un oraş situat în centrul Iranului.

”În această instalaţie, Iranul a efectuat experimente cu scopul de a dezvolta arme nucleare (...), dar atunci când şi-a dat seama că noi am descoprit această instalaţie, iată ce au făcut: ei au distrus-o, au şters-o pur şi simplu de pe hartă”, a adăugat Netanyahu.

Pe Twitter, şeful diplomaţiei iraniene Mohammad Javad Zarif a reacţionat scriind că ”cel care deţine ADEVĂRATELE bombe nucleare strigă lupul cu privire la o PRESUPUSĂ instalaţie «distrusă» în Iran”.

Zarif l-a acuzat în acest context pe Netanyahu de ”cautarea războiul nuclear (...)”.

Israelul este considerat drept prima putere militară din Orientul Mijlociu şi singura din regiune care deţine arma atomică.

”PROPAGANDĂ ELECTORALĂ”

Premierul se află în prezent în ultimul sprint al campaniei sale în vederea alegerilor de la 17 septembrie.

Luni, rivalii săi l-au acuzat că foloseşte dosarul sensibil nuclear iranian în scopuri politice.

"Netanyahu foloseşte informaţiii clasificate pentru a face propagandă electorală. (Dosarul) nuclear iranian nu poate fi folosit pentru manevre de campanie” electorală, a scris pe Twitter Yaïr Lapid, tenorul de la ”Albastru-alb”, principalul partid rival al Likuduluiilui Netanyahu.

Potrivit ultimelor sondaje, formaţiunea de centru ”Albastru-alb”, condusă de fostul şef al armatei Benny Gantz, se află cot la cot cu Likud.

Netanyahu a transmis Iranului că ”Israelul ştie ceea ce faceţi voi, Israelul ştie când o faceţi şii Israelul ştie unde o faceţi”.

Premierul israelian în exerciţiu este un opzant aprig al Acordului de la Viena din 2015 în dosarul nuclear iranian, din care s-a retras administraţia americană a lui Donald Trump, un apropiat al lui Netanyahu.

Israelul mai acuză Teheranul că vrea să convertească rachete nedirijate în rachete de precizie care să lovească teritoriul israelian din Libanul vecin, unde mişcarea armată Hezbollah, un aliat al Iranului, este un nume greu în politică şi altă oaie neagră a statului evreu.

Armata israeliană a anunţat luni că rachete au fost trase de către ”miliţii şiite”, aflate sub comandamentul unei forţe iraniene, din Siria, dar că ele nu au atins teritoriul israelian.

Siria este altă ţară vecină a Israelului. Hezbollahul şi Iranul ajută militar regimul sirian al lui Bashar al-Assad în războiul împotriva rebelilor şi jihadiştilor.

Sursa : news.ro