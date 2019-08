Nigel Farage i-a atacat pe prinţul Harry şi Meghan Markle, şi a ironizat-o pe "supraponderala" regina-mamă

Nigel Farage i-a atacat pe ducii de Sussex pentru "irelevanta" lor campanie despre justiţia socială dar şi cu privire la mediul înconjurător, în timp ce a descris-o pe regina mamă drept "o băutoare de gin fumătoare, supraponderală", într-un discurs susţinut în cadrul unei conferinţe a dreptei în Australia, scrie The Guardian.

Discursul lui Farange de la conferinţa Conservative Political Action din Sydney, de la care presa a fost exclusă, a cuprins opiniile sale despre Brexit, media părtinitoare şi Naţiunile Unite, însă şi-a rezervat cele mai aspre critici pentru membri familiei regale, inclusiv prinţii Charles şi Harry, dar şi regina-mamă.

Liderul partidului Brexit a fost laudativ la adresa reginei - "uimitoare, femeie inspirată, avem noroc să o avem" - dar i-a atacat pe fiul ei, nepotul şi mama.

"Când vine vorba despre fiul ei, când vine vorba de băieţelul Charlie şi schimbările climatice, oh, dragă, oh, dragă. Mama sa, Majestatea Sa regina-mamă era o băutoare de gin, puţin supraponderală, care a trăit 101 ani. Tot ce pot să spun este că băieţelul Charlie are acum 70 de ani... fie ca regina să trăiască mult, mult timp".

Mai târziu, ca răspuns la o întrebare despre alegerea femeilor de a nu avea copii din cauza schimbărilor climatice, el a comentat decizia prinţului Harry şi a lui Maghan Markle de a avea doar doi copii.

"Dacă vreau ca regina să trăiască mult timp pentru a-l împiedica pe băieţelul Charlie să devină rege, vreau ca băieţelul Charlie să trăiască şi ami mult şi William să trăiască pentru totdeauna ca să-l împiedice pe Harry să devină rege", a spus Farage.

"Înfiorător! Iată-l pe Harry, acest tânăr curajos, plictisitor, care intra în necazuri, apărând la petreceri nepotrivit îmbrăcat, bând prea mult şi cauzând tot felul de scandaluri. Şi apoi, ca ofiţer britanic care a fost în Afganistan. El a fost cel mai popular membru al familiei regale dintr-o generaţie mai tânără pe care l-am văzut în 100 de ani".

"Şi apoi a întâlnit-o pe Meghan Markle şi a căzut de pe stâncă. Ni s-a spus în ultima săptămână că Meghan şi Harry vor avea doar doi copii... şi am ignorat complet toţi, problema reală cu care se confruntă Pământul, şi anume faptul că populaţia globului a explodat şi nimeni nu îndrăzneşte să vorbească despre asta, nimeni nu îndrăzneşte să se confrunte cu asta, însă este irelevant dacă prinţul Harry va avea doi copii dat fiind faptul că există 2,6 miliarde de chinezi şi indieni pe Pământ".

Aluzia lui Farange la "îmbrăcămintea nepotrivită" a lui Harry a fost legată de faptul că în 2005 prinţul a fost fotografiat la o petrecere în uniforma nazistă.

Harry este al şaselea în linia succesorală la tronul Marii Britanii, după prinţul Willian şi copiii săi şi nu-i va urma automat fratelui său la regenţă.

Sursa : news.ro