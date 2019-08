Noi imagini catastrofale. Animalele ard de vii în incendiile din Amazon. Video

Incendiile continuă să se răspândească în pădurea amazoniană, după ce zona arde neîncetat de mai bine de două săptămâni. Imagini care arată cum animalele mor arse de vii fac înconjurul Planetei. Desfrișările ar fi una dintre cauzele focului, susțin autoritățile braziliene, care vor să mobilizeze armata pentru a încerca să stingă incendiile.

Pe fondul unei condamnări tot mai mari la nivel mondial, preşedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat vineri că ar putea mobiliza armata pentru a ajuta la stingerea unui număr record de incendii care se răspândesc în pădurea amazoniană, informează Reuters.

După ce mai întâi a susţinut că incendiile sunt naturale, Bolsonaro a acuzat apoi, fără să aducă dovezi, organizaţiile neguvernamentale ca fiind la originea producerii lor. Vineri însă, şeful statului brazilian a anunţat că îi va convoca pe principalii miniştri ai cabinetului pentru a identifica o reacţie adecvată.

Autoritățile vor să mobilizeze armata pentru stingerea incendiilor

Întrebat de reporteri dacă ar mobiliza armată, el a răspuns că "este de aşteptat" să se întâmple acest lucru.





Ministrul agriculturii, Tereza Cristina Dias, a insistat că Brazilia "are grijă" de Amazon şi că îngrijorarea internaţională cu privire la incendii ar trebui să se domolească.



"Ştirile sunt îngrijorătoare, dar cred că trebuie să scădem temperatura. Amazonul este important, Brazilia ştie asta, iar Brazilia are grijă de Amazon", a declarat Dias.



Incendiile de păduri din Amazonul brazilian, care reprezintă mai mult de jumătate din cea mai mare pădure tropicală a lumii, au crescut în acest an cu 83%, conform datelor guvernamentale, distrugând întinderi vaste ale unui ecosistem vital pentru combaterea schimbărilor climatice globale.



Agenţia guvernamentală INPE a înregistrat 72.843 incendii, cel mai mare număr de la începerea consemnării acestora în 2013. Numai în ultima săptămână sateliţii au depistat peste 9.500 de incendii.



Deşi incendiile sunt un fenomen normal şi se întâmplă cu regularitate în perioada secetoasă a sezonului uscat, ecologiştii dau vina pe zelul fermierilor care urmăresc să elibereze terenuri pentru păşuni.



Reuters notează că este posibil ca fermierii să fi avut parte de cel puţin o încurajare tacită din partea preşedintelui de dreapta al ţării, care a preluat puterea în ianuarie.



Bolsonaro a susţinut în repetate rânduri că Brazilia ar trebui să deschidă Amazonul pentru interesele de afaceri, care să permită companiilor miniere, agricole şi exploatărilor forestiere să utilizeze resursele sale naturale.



Joi, Jair Bolsonaro a recunoscut pentru prima dată că în spatele unora din incendii s-ar putea afla fermieri.



Pe măsură ce incendiile s-au răspândit, presiunea din exterior a continuat să crească, atât din partea liderilor politici cât şi a activiştilor de mediu. Vineri, câteva sute de activişti au protestat în faţa ambasadelor braziliene din Paris şi Londra