A vrut să facă amor cu un tânăr, la 73 de ani, dar a fost păcălită cu 45.000 de euro și a trebuit să îi povestească tot soțului ei! Reacția lui, fabuloasă! „Când am auzit...”

O bunică în vârstă de 73 de ani din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a vrut să facă amor cu un tânăr, dar a fost păcălită cu peste 45.000 de euro și a trebuit să îi povestească soțului ei tot ce s-a întâmplat. Reacția lui a fost de necrezut.

Lumea bunicii de 73 de ani, Susan Perry, aflată la cea de-a treia căsnicie a ei, a fost întoarsă pe dos, în octombrie, când un tânăr i-a trimis o cerere de prietenie pe platforma de socializare Facebook.

Fost asistent de vânzări, Susan Perry s-a căsătorit cu Gordon, în vârstă de 73 de ani, după ce au trăit un „deceniu minunat” împreună.

„După un an de la nuntă am întâmpinat probleme. Toată veselia din relația noastră dispăruse. Eu îmi doream spontaneitate și aventură, dar Gordon era interesat doar să îngrijească un câine bolnav, fără să îi mai pese să ieșim în oraș. Cred că m-am simțit neglijată și aveam nevoie de atenție. Gideon părea cu adevărat interesat de viața mea

M-a întrebat despre hobby-urile mele și mi-a spus că lucrează în marină și că îi este dor de fiul lui în vârstă de 14 ani, Paul, înscris la o școală cu internat din Dubai. Nu i-am ascuns că sunt măritată, dar mi-a părut rău pentru e. Mi-a trimis imagini cu fiul lui, cu locuința lui impresionantă, cu piscină, din San Francisco, și cu platforma petrolieră marină pe care spunea că se află. Am început să vorbesc la telefon cu el. M-am îndrăgostit”, a povestit ea.

După o lună de conversații telefonice, Gideon i-a spus bunicii de 73 de ani că fiul lui a fost rănit grav într-un accident cu fugă de la locul faptei. Doar o operație costisitoare îi putea salva viața copilului. Apoi, au urmat și alte cheltuieli necesare pentru fiul lui, în timp ce el, de pe o platforma petrolieră, nu își putea accesa conturile bancare.

O altă lovitură a fost, fără glumă, un „atac al piraților”, care i-ar fi obligat pe el și pe colegii lui să își dea toți banii. Bunica de 73 de ani a crezut și a mai trimis niște bani, pentru ca toți să poată fi transportați acasă cu un elicopter.

Bătrâna și-a vândut chiar și bijuteriile ca să-i trimită bani tânărului cu care voia să aibă o relație, după ce acesta a mai inventat un motiv pentru care avea nevoie de ajutor.

„Apoi, am primit un mesaj tulburător e la fiul lui, Paul. Mi-a scris că tatăl lui a murit în urma unui infarct suferit în timpul somnului. Am avut inima frântă. M-am gândit că am rămas fără dragostea vieții mele”, a recunoscut ea.

În cele din urmă, Susan și-a găsit curajul să le povestească tot fiicei ei, Elizabeth, în vârstă de 49 de ani, dar și partenerului ei de viață.

„Mă simt ca o proastă”, a spus Susan Perry bunica de 73 de ani. „M-am lăsat păcălită. Tânărul mi-a promis lumea toată și eu l-am crezut”, a adăugat ea.

„Nu l-aș fi blamat pe soțul meu, Gordon, dacă ar fi ales să mă părăsească. Însă, el mi-a promis că va rămâne lângă mine”, a mai spus ea.

Soțul ei a avut o explicație incredibilă pentru alegerea lui de a rămâne alături de soția care se visa lângă un tânăr.

„Sigur că m-am simțit rănit, dar o iubesc pe Susan și mi-am dorit să o ajut. M-am simțit chiar vinovat că nu i-am acordat atenție. Alți bărbați ar fi divorțat, dar eu respect fiecare cuvânt din jurământul pe care i l-am făcut la nuntă. Nu o învinovățesc. Acești bărbați știu ce fac și atacă persoanele vulnerabile”, a spus el.