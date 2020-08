O femeie a fost abuzată de soț de peste 100 de ori în timpul carantinei. Mărturirisile sunt dramatice: ”A tras perdelele și a dat muzica tare, ca nimeni să nu mă audă țipând!” 

Potrivit Daily Mail, în Marea Britanie, în timpul primelor șapte săptămâni de carantină, un apel care denunța un abuz între soți era făcut la fiecare 30 de secunde. De asemenea, 75 la sută dintre victime au susținut că restricțiile impuse de pandemia de coronavirus au făcut să le fie aproape imposibil să scape de agresori.

Prezentatoarea emisiunii, în lacrimi în timp ce vorbea despre tatăl violent

Victoria Derbyshire, prezentatoarea emisiunii Panorama, a fost și ea protagonista unui moment emoționant, întrucât s-a întors în fața locuinței în care a copilărit după 35 de ani. Astfel, ea a fost nevoită să retrăiască momente dificile pe care le-a trăit din cauza tatălui ei.

”Aceasta este casa în care am crescut. E ciudat, n-am mai fost aici de foarte mult timp. Am niște amintiri frumoase, dar au fost și momente grele pe care le-am trăit din cauza tatălui meu care era violent.”, și-a început ea povestea.

Se iubește de 10 ani cu nevasta altuia, iar acum o acuză de escrocherie. Reacția ei, la „Acces Direct”, l-a luat prin surprindere! „Toți vecinii știu!” - VIDEO

”În anii 70, 80, nu auzeai de violență domestică. Nimeni nu știa ce înseamnă ori ce implică. Îmi amintesc că odată a încuiat-o pe mama în dormitor și a lovit-o. Eram speriată de sunetele care se auzeau. Am fugit și am chemat poliția. Am alergat aproape doi kilometri până la secția de poliție și le-am spus să ”tata o lovește pe mama, vă rog să veniți.” Cred că aveam 12 sau 13 ani.”, a mai povestit prezentatoarea emisiunii de la BBC, printre lacrimi.

Aceasta a precizat, de asemenea, că perioada de carantină a însemnat o adevărată dramă pentru femeile care trăiau cu un partener violent, întrucât atacurile s-au intensificat.