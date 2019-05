O mamă i-a pus țigara în gură bebelușului ei de 11 luni, iar apoi a postat imaginile pe Instagram: ”Am vrut să-și dea seama ce gust are!”

O mamă a stârnit isterie pe rețelele de socializare, după ce a făcut publice imagini în care copilul ei, în vârstă de doar 11 luni, apare în timp ce fumează.

În imaginile făcute pe rețelele de socializare se poate cum femeia, care trăiește în Madrid, Spania, îi pune bebelușului țigata în gură. Mai mult de atât, videoclipul a făcut înconjurul internetului, o mulțime de persoane arătându-se șocate de gestul ei.

La scurt timp după ce a urcat imaginile pe Instagram, femeia și-a cerut scuze pentru gestul teribil.

”Înainte de toate, vreau să vă cer scuze pentru că am urcat pe internet videoclipul cu bebelușul meu care ține o țigară în gură. Îmi pare rău. Fiul meu ia întotdeauna țigări în mână, dacă își vede tatăl fumând, de parcă ar ține mâncare. Am crezut că dacă o va ține în gură își va da seama că nu are un gust bun. Îmi pare rău. Mi-aș da viața pentru fiul meu, nu vreau să mă judecați pentru greșeala pe care am făcut-o.”, a scris femeia pe internet.