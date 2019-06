O școală din Israel, lovită de o rachetă din Fâșia Gaza! Autoritățile: ”Nu sunt victime!”

Citește și: Stare de urgență în lume! Cum arată satul construit din rachete rusești! În fiecare secundă, locuitorii se află în pericol! VIDEO

Atacul a vizat o clădire din orașul Sderot, ce este situat în apropierea frontierei cu Fâșia Gaza. De asemenea, în urma atacului nu au fost raportate victime. Clădirea a fost distrusă.

Scene from the site of a fired from #Gaza that impacted a Yeshiva in Sderot this evening. #Israel pic.twitter.com/ijs6pH2BCH