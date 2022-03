Olena Zelenska, mesaj emoționant despre dezastrul făcut de armata rusă. Câți medici și-au pierdut viața în războiul din Ucraina

Olena Zelenska și-a luat prin surprindere prietenii virtuali după ce a publicat pe contul de Instgram un videoclip cu un mare impact emoțional. Prima doamnă a Ucrainei a transmis și un mesaj de-a dreptul emoționant.

Imaginile cu dezastru rămas în urma armatei ruse a generat o mulțime de reacții negative din partea internauților. De asemenea, soția lui Volodimir Zelenski a ținut neapărat să specifice numărul civililor care au murit în urma conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Olena Zelenska a dezvăluit faptul că șase medici au murit în timpul războiului din Ucraina

Prima doamna a Ucrainei și-a obișnuit prietenii virtuali cu postările sale, însă de data aceasta a uimit pe toată lumea cu date neașteptate despre oamenii care și-au pierdut viața în războiul cu Rusia.

„Acum exact o lună, ne-au trezit sunetele exploziilor care nu s-au oprit de atunci. Ne-am trezit într-o realitate diferită în care războiul a intrat în casele noastre. Timpul zboară altfel în război. Am îmbătrânit cu zece ani. Am învăţat să diferenţiem sunetele artileriei care sosesc în timpul bombardamentelor. Nu ne-am confruntat doar cu un agresor rus, ci am întâlnit criminali de război care ucid civili în mod deliberat”, a fost mesajul Olenei Zelenska de pe contul de Facebook.

„Ei ucid copii - 121 de copii morţi - 121 de răni în inimile noastre care nu se vor vindeca niciodată. Civilii ucişi de bombardamentele inamicilor zac în gropile comune de la Mariupol, Irpen, în curţile propriilor noastre case. Sute de mii de oameni ai noştri sunt lipsiţi de orice mijloc de comunicare de către inamic - în subsolurile regiunilor Mariupil, Kiev şi Harkov.

Peste zece milioane de refugiaţi au fost forţaţi să se mute în alte regiuni sau ţări. Oamenii care aveau case, locuri de muncă şi planuri au pierdut totul - şi acum depind de ajutorul umanitar. Treisprezece spitale distruse şi 246 de spitale bombardate reprezintă de asemenea vieţile cuiva cărora le-a fost luat dreptul de a primi tratamentul necesar. Şase medici au fost ucişi, iar şaisprezece au fost răniţi”, a mai spus ea pe contul de Instagram.

„Totuşi, medicii noştri continuă să salveze vieţi chiar şi în aceste condiţii dure. Şi peste 15.000 de bebeluşi s-au născut în subsolurile spitalelor. Două sute nouăzeci şi unu de şcoli au fost avariate sau demolate. Cu toate astea, copiii noştri învaţă în adăposturi pentru că vor avea nevoie de cunoştinţe în viaţa lor paşnică, pe care, fără îndoială, o vor avea în curând. Cât timp trăim, există întotdeauna acel „încă”. Atât timp cât vom trăi, putem reconstrui ceea ce a fost distrus; putem vindeca suferinţa şi să devenim versiuni mai bune şi mai puternice ale noastre. Aşa că, trebuie să trăim!

Luna aceasta am descoperit ceva despre noi. Am învăţat cum ne unim într-o clipă şi să ripostăm. Cât de altruist ajutăm şi împărtăşim puţinul pe care îl avem. Că nu renunţăm niciodată. Am dovedit cât de mult ne iubim familiile şi prietenii. Cât de mult preţuim oraşele şi străzile noastre iubite. Cu câtă pasiune ne iubim ţara. Şi că toţi suntem ucraineni - indiferent de regiune, naţionalitate sau limbă”, a mai completat ea.

