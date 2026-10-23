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OMS trage un semnal de alarmă: focarul de Ebola se extinde în trei țări africane. Situația devine tot mai complicată

Epidemia de Ebola provoacă tot mai multă îngrijorare în Africa, după confirmarea unor cazuri în Nigeria și Kenya. OMS avertizează că situația devine mai complexă, în timp ce autoritățile încearcă să afle unde s-a infectat primul pacient din Nigeria.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 08:22 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 08:45
Se extind cazurile de Ebola, în Africa | Profimedia
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Epidemia de Ebola din Republica Democrată Congo continuă să provoace îngrijorare, după ce virusul a fost identificat și în alte state africane.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că situația epidemiologică devine tot mai complicată, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească unde s-a infectat primul pacient confirmat în Nigeria și dacă acesta ar fi putut intra în contact cu primul caz din Kenya.

Ce au transmis specialiștii

Nigeria a confirmat marți primul caz de Ebola provocat de tulpina Bundibugyo, devenind a patra țară africană afectată de actuala epidemie și cea mai populată dintre acestea. Focarul a fost anunțat în Republica Democrată Congo la jumătatea lunii mai, iar de atunci boala a provocat peste 4.000 de decese în această țară.

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Cine este pacienta internată în spital

Pacienta din Nigeria este soția, născută în Uganda, a unui diplomat elvețian stabilit în capitala Abuja. Potrivit autorităților ugandeze, femeia ar fi călătorit în estul Republicii Democrate Congo, după care ar fi tranzitat Uganda.

Cu toate acestea, OMS și Africa CDC au precizat că nu au primit informații confirmate care să ateste că aceasta a fost în RDC. Guvernul elvețian a transmis agenției Reuters că există suspiciuni că femeia s-ar fi infectat în timpul unei călătorii în Uganda.

Anchetatorii verifică și posibilitatea ca pacienta din Nigeria să se fi întâlnit cu primul caz identificat în Kenya. Wessam Mankoula, șeful departamentului pentru pregătirea și răspunsul în situații de urgență din cadrul Africa CDC, a declarat că ambele persoane au plecat de pe aeroportul Entebbe din Uganda pe 3 octombrie, potrivit sursei menționate mai sus.

Uganda a respins ipoteza potrivit căreia pacienta din Nigeria s-ar fi infectat pe teritoriul său. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Alan Kasujja, a declarat pentru AFP că este absurd să fie asociată Uganda cu acest caz doar pentru că femeia și-a petrecut vacanța acolo.

La rândul său, Patrick Otim, responsabil al OMS pentru gestionarea situațiilor de urgență, a precizat că sursa infectării nu a fost încă identificată.

Peste 4.000 de oameni au murit în Republica Democrată Congo

Între timp, numărul cazurilor continuă să crească în regiune. Kenya a confirmat primul caz de Ebola la începutul lunii octombrie și a raportat ulterior alte opt cazuri.

Potrivit lui Patrick Amoth, directorul general al Ministerului Sănătății din Kenya, autoritățile au identificat toate cele 135 de persoane care au intrat în contact cu primul pacient.

În Nigeria, autoritățile monitorizează 44 de persoane care ar fi putut intra în contact cu pacienta. Între timp, au fost identificate și alte persoane, însă numărul total nu a fost precizat.

Actuala epidemie este considerată cea mai mortală din istoria Republicii Democrate Congo. De la izbucnirea focarului, în luna mai, au fost confirmate peste 9.000 de cazuri și mai mult de 4.000 de decese.

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