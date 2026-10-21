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Alertă sanitară! Epidemia de Ebola se extinde în Africa. Peste 4.500 de morți și noi cazuri confirmate în alte țări

Epidemie de Ebola se extinde în Africa, cu noi cazuri confirmate în afara Republicii Dominicane Congo și peste 4.500 de morți.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 12:51 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 12:54
A fost identificat un nou caz de Ebola în cea de-a 5-a țară afectată | Shutterstock
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Focarul de Ebola cu evoluție rapidă din Republica Democratică Congo s-a extins periculos și în țările apropiate.

A 5-a țară a confirmat acum primul caz, în timp ce numărul deceselor cauzate de epidemie a crescut la peste 4.600, scrie The Mirror.

Nigeria a confirmat un caz de Ebola în capitala sa, Abuja, după ce un pacient sosit din Uganda a fost testat pozitiv pentru acest virus, a anunțat Ministerul Sănătății din această țară.

Pacientul a fost internat într-un spital privat din Abuja înainte de a fi diagnosticat cu Ebola. Ministrul Sănătății, Muhammad Pate, a declarat că autoritățile au început identificarea și monitorizarea a 44 de persoane care ar fi intrat în contact cu pacientul.

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Alertă sanitară! Epidemia de Ebola se extinde în Africa

Autoritățile din RDC au confirmat 9.552 de cazuri, conform celor mai recente date. 4.602 dintre pacienți și-au pierdut viața, scrie The Guardian.

Kenya a înregistrat 9 cazuri și 1 deces, Uganda 20 de cazuri și 2 decese, iar 1 caz a fost identificat în Franța. Uganda a fost declarată ulterior liberă de virus.

Femeia care e primul caz confirmat de Ebola în Nigeria a început să prezinte simptome pe 7 octombrie. A fost internată într-un spital din Abuja 4 zile mai târziu, unde a fost ulterior diagnosticată cu Ebola. Nu e clar când a sosit în Nigeria, cea mai populată țară din Africa.

Ministrul Sănătății, Muhammad Pate, a declarat că autoritățile au început identificarea și monitorizarea a 44 de persoane considerate contacți ai pacientei.

„Facem tot posibilul pentru a izola acest caz, urmărind toate persoanele care ar fi putut intra în contact cu ea,” a declarat Pate.

Ministerul Sănătății din Uganda a declarat că pacienta doar a tranzitat Uganda și că e o femeie de naționalitate nigeriană care fusese într-o călătorie de afaceri în regiunea estică din Congo. Autoritățile nigeriene nu i-au dezvăluit naționalitatea.

„Tranzitul prin Uganda nu stabilește că infectarea a avut loc aici. Locul expunerii rămâne în curs de investigare,” a precizat ministerul într-un comunicat. Ministerul a insistat că Uganda nu are „niciun caz activ confirmat de Ebola”.

Cazurile de Ebola se extind în mai multe țări

Nigeria e cea mai recentă țară care a raportat un caz de Ebola, pe măsură ce focarul se extinde în întreaga regiune. Kenya a confirmat primul său caz la începutul acestei luni și de atunci a înregistrat 9 infectări.

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Uganda raportase anterior cazuri de Ebola, dar ulterior s-a declarat liberă de virus, scrie New York Times.

Dr. Jean Kaseya, directorul general al Centrelor Africane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, a declarat pe X că „ne confruntăm cu o amenințare extrem de gravă”, cu o rată de mortalitate de aproape 50% din cazuri.

„Acest focar de Ebola Bundibugyo a devenit deja cel mai extins din punct de vedere geografic din istorie, afectând mai multe țări răspândite în 3 regiuni ale Africii,” susține dr. Kaseya.

Centrul pentru Controlul Bolilor din Nigeria a declarat în urmă cu 2 săptămâni că intensifică supravegherea în urma detectării Ebola în Kenya și că va consolida gradul de pregătire al țării pentru un posibil focar.

„Aceste eforturi s-au concentrat pe detectarea timpurie, izolare și direcționare către îngrijiri de specialitate, diagnostic de laborator, prevenirea și controlul infecțiilor, identificarea contacților, comunicarea riscurilor și protecția personalului medical,” a precizat agenția.

Focarul a izbucnit în Congo în luna mai

Nigeria a înființat un grup de lucru pentru Ebola în iunie, după izbucnirea focarului din Congo de la mijlocul lunii mai.

Răspândirea Ebola dincolo de granițele Congo a sporit temerile în rândul autorităților sanitare cu privire la transmiterea rapidă a rarului virus Bundibugyo. Acesta a infectat peste 9.500 de persoane și a ucis peste 4.600.

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Cel mai recent focar de Ebola are cea mai rapidă răspândire înregistrată până acum. E pe cale să îl depășească pe cel mai letal din istorie, când 11.000 de persoane au fost ucise în focarul regional din Africa de Vest între 2014 și 2016.

Simptomele de Ebola includ sângerări de la nivelul urechilor, ochilor, nasului sau gurii. Conform NHS (Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie), alte simptome includ stări de vomă, diaree și dureri abdominale, erupții cutanate, îngălbenirea pielii și a ochilor, precum și dureri musculare.

Răspândirea focarului din RDC, cauzat de virusul Bundibugyo, pentru care nu există niciun vaccin sau tratament aprobat, e alimentată de mișcările de masă ale populației, de violențele rebelilor, de neîncredere și de condițiile precare în care muncesc cadrele medicale din prima linie.

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