Partidul Laburist acceptă să se organizeze alegeri anticipate, anunţă Jeremy Corbyn

”Condiţia noastră cu privire la excluderea unei ieşiri (a Regatului Unit din Uniunea Europeană) fără un acord (”no deal”) este de-acum îndeplinită”, prin amânarea datei Brexitului acordată de UE, a declarat Corbyn în faţa conducătorilor partidului.

"We're going out there to fight an election campaign, and I can't wait"



Jeremy Corbyn says Labour MPs are ready to back a general election – "this is the end of the debate, and we're going out there to win"

El a promis să lanseze ”cea mai ambiţioasă campanie şi cea mai radicală, în vederea unei schimbări pe care ţara noastră a văzut-o vreodată”.