Primul interviu al lui Volodimir Zelenski alături de soția sa, Olena, după începerea războiului. Dezvăluirile emoționante

Volodimir Zelenski și soția sa, Olena, au oferit primul interviu împreună de la începerea războiului ruso-ucrainean. Prima Doamnă a Ucrainei a vorbit deschis despre șocul pe care l-a suferit atunci când a aflat că a început războiul.

În cel mai recent interviu al său, președintele Zelenski a declarat că el crede că doar diplomația va ajuta Ucraina să pună capăt acestui război care s-a soldat cu sute de mii de victime și pagube uriașe.

‘Nobody takes my husband away from me, not even the war’: #Ukraine's first lady Olena Zelenska



Olena Zelenska gave a rare interview along with President Volodymyr Zelenskyy to RADA TV.https://t.co/iPru6AfJ6D