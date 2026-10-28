Scene incredibile pe un bulevard din Seul! O femeie mergea pe mijlocul drumului, iar apoi s-a tăvălit la intervenția polițiștilor

Scene neobișnuite au fost surprinse pe un bulevard din Seul! O femeie care părea să fie în stare de ebrietate a mers pe carosabil, apoi s-a tăvălit pe jos când au intervenit polițiștii.

Momente neobișnuite au avut loc pe un bulevard aglomerat din Seul, Coreea de Sud. O femeie aflată, potrivit poliției, într-o stare avansată de ebrietate a fost văzută mergând pe carosabil în timpul orei de vârf, scrie news.sbs.co.kr.

Când oamenii legii au încercat să o ducă pe trotuar, aceasta s-a tăvălit pe jos. Întreaga scenă a fost filmată.

Scene neobișnuite în Seul! O femeie a mers printre mașini, în plină oră de vârf

Poliția a fost alertată în dimineața zilei de 26 octombrie, în jurul orei 8:13. Trei agenți au ajuns la fața locului și au reușit să o ducă pe femeie pe trotuar după aproximativ cinci minute. Ulterior, aceasta a fost dusă la o secție de poliție din apropiere, unde a fost ținută în siguranță, apoi a fost trimisă acasă.

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Potrivit unui martor, femeia venea din partea opusă a drumului și se deplasa pe carosabil, în timp ce țipa și plângea.

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În imaginile surprinse la fața locului se vede cum oamenii legii încearcă să o ia pe femeie de pe carosabil. Aceasta se împotrivește, se trântește la pământ și se zbate în timp ce agenții încearcă să o ridice. În cele din urmă, polițiștii o iau pe sus și o duc de pe șosea.

După ce au preluat-o, agenții au dus-o pe femeie la o unitate de poliție din apropiere, pentru a se asigura că se află în siguranță.

Poliția o trimisese acasă cu aproximativ 30 de minute înainte

Un alt detaliu a ieșit la iveală în urma verificărilor. Cu aproximativ 30 de minute înainte de incidentul de pe bulevardul Gangnam, în jurul orei 7:40, polițiștii mai interveniseră într-un caz în care femeia se certase cu o cunoștință.

Atunci, agenții au trimis-o acasă. Cu toate acestea, la scurt timp, poliția a primit un nou apel, după ce femeia a fost văzută mergând pe carosabil.

În cele din urmă, agenții au preluat-o din nou și au dus-o într-un loc sigur. Intervenția poliției s-a încheiat fără ca femeia să fie acuzată de vreo infracțiune, mai notează news.sbs.co.kr.

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