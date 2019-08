Senatoarea Kirsten Gilligrand promite să dezinfecteze Biroul Oval în cazul în care va fi aleasă preşedinte

Senatoarea democrată Kirsten Gillibrand a promis, în cadrul celei de a doua dezbateri democrate în vederea alegerilor primare, să dezinfecteze Biroul Oval în cazuş în care îi succede lui Donald Trump, relatează Huffington Post.

Înainte de finalul dezbaterii, miercuri, candidaţii democraţi au fost întrebaţi despre proiectul lor politic cu privire la modificările climatice.

Toţi au promis să adere din nou Acordul de la Paris în lupta împotriva încălzirii globale, însă Kirsten Gillibrand a făcut mai întâi o digresiune.

”Primul lucru pe care-l voi face în calitate de preşedintă va fi să dezinfectez Biroul Oval cu Clorox”, a spus ea.

”Al doilea lucru pe care-l voi face va fi să ne reangajăm în (lupta împotriva) modificărilor climatice. Nu doar că voi semna Acordul de la Paris. Intenţionez să închei discuţiile internaţionale cu privire la urgenţa aceste crize”, a spus ea.

Step one: Clorox the Oval Office.

Step two: Restore US climate leadership and act to fight climate change.

— Kirsten Gillibrand (@SenGillibrand)

Declaraţia senatoarei cu privire la nevoia de a dezinfecta biroul preşedintelui a declanşat aplauze în public.

La fel s-a întâmplat şi pe reţele de socializare, unde unii navigatori pe Internet au punctat că produsul invocat de către aleasă pentru a face curăţenie are sloganul ”curăţatul este doar începutul. Ceea ce contează cu adevărat este ce rămâne după”.

Această frază a fost subliniată, în cursul dezbaterii, de numeroase publicaţii americane, inclusiv de cotidianul The New York Times (NYT).

Puţin cunoscută publicului de peste Atlantic, Kirsten Gillibrand este cunoscută ca o apropiată a familiei Clinton. Ea a preluat mandatul lui Hillary Clinton în Senat, după ce aceasta a fost numită secretar de Stat de către Barack Obama.

Senatoarea s-a impus, de asemenea, prin lupta sa împotriva hărţuirii sexuale. Ea l-a criticat indirect pe Bill clinton că nu a demisonat după scandalul Monica Lewinsky.

Ea a fost vizată deja în tweeturi aprige de către Donald Trump, un lucru care ar arăta că este vorba despre o candidatură importantă.

Kirsten Gillibrand şi-a lansat campnia în martie, printr-un discurs în care l-a catalogat pe locatarul Casei Albe drept un ”laş”.

Sursa : news.ro