VIDEO/ Cozi interminabile pentru un gram de marijuana! Statul Illinois a vândut în prima zi de la legalizare marijuana în valoare de 3,2 milioane de dolari

First day weed is legal in Illinois & this is the line outside the Romeoville dispensary. I turned right tf back around 😂 pic.twitter.com/X7pBe2JfFQ

De îndată ce legislația a intrat în vigoare, doritorii au cheltuit 3,2 milioane de dolari în 77128 de tranzacții, potrivit Departamentului de reglementare financiară și profesională din Illinois. Se estimează că vânzările legale de marijuana de agrement din stat ar putea ajunge la miliarde, depășind cu mult cele 300 de milioane de dolari generați din vânzările medicale în 2019, relatează Bloomberg.

Cu toate acestea, deși acum se poate cumpăra marijuana legal, cercetările de la BDS Analytics și Arcview Market Research prevăd că vânzările ilicite vor continua să depășească vânzările legale până în 2024.

It’s a historic day for Illinois and the greater cannabis industry. We couldn’t have gotten here without the patients, medical professionals, politicians and advocates who worked tirelessly to make it a reality. Prohibition is over—thank you for the part you played. pic.twitter.com/vNHlaHFkdR