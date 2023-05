Suedia a câștigat Finala Eurovision 2023 cu piesa „Tattoo”. Loreen, prima femeie care obține victoria pentu a doua oară în istorie

Cântăreața și compozitoarea suedeză Loreen a început Marea Finală Eurovision ca favorită, dar s-a confruntat cu o provocare ulterioară din partea popularului finlandez Käärijä, un favorit al fanilor de la Liverpool, potrivit theguardian.com.

Victoria cântăreței Loreen înseamnă că Suedia egalează recordul Irlandei de șapte victorii la Eurovision. Loreen, în vârstă de 39 de ani, devine prima femeie care a câștigat concursul de două ori, după hitul ei din 2012, Euphoria.

Loreen a câștigat pentru a doua oară Eurovision. Suedia a obținut trofeul cu piesa „Tattoo”

Loreen, care a devenit faimoasă în 2004, în cadrul echivalentului suedez al X Factor, a declarat jurnaliștilor că este mândră că a devenit doar al doilea interpret care a câștigat Eurovision de mai multe ori, după irlandezul Johnny Logan.

„Parcă nu-i real. Mă simt minunat. Nu-i așa că este minunat?", a spus ea. "Este atât de frumos. Un sentiment pe care îl am în corpul meu și care a pus stăpânire pe mine este doar recunoștința. Mă simt atât de recunoscătoare față de voi toți".

Până la suedeza Loreen, doar Johnny Logan mai reușise să câștige de două ori Eurovisionul, în 1980 și 1987.

Întrebată dacă Ucrainei ar trebui să i se ofere posibilitatea de a găzdui concursul odată ce războiul se va încheia, în ciuda faptului că nu a câștigat în acest an, ea a răspuns: "Absolut, da - bineînțeles, de ce nu ar face-o? Iubesc Ucraina, am fost mult, am făcut multe spectacole și mă doare să văd ce se întâmplă acolo și sunt tristă din cauza asta."

Această victorie înseamnă că Eurovision se va întoarce în Suedia anul viitor, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a triumfului trupei Abba cu Waterloo în 1974.

În clasamntul final de la Eurovision 2023, Moldova s-a clasat pe locul 18. România, care a ratat calificarea a oferit cele 12 puncte Italiei, șară clasată pe locul 4.

Clasamentul Țărilor participamente la Eurovision 2023

Clasamentul țărilor participante în finala Eurovision 2023 este următorul: 1. Suedia, 2. Finlanda, 3. Israel, 4. Italia, 5. Norvegia, 6. Ucraina, 7. Belgia, 8. Estonia, 9. Australia, 10. Cehia, 11. Lituania, 12. Cipru, 13. Croația, 14. Armenia, 15. Austria, 16. Franța, 17. Spania, 18. Republica Moldova, 19. Polonia, 20. Elveția, 21. Slovenia, 22. Albania, 23. Portugalia, 24. Serbia, 25. Regatul Unit, 26. Germania.

Melodiile interpretate la Eurovision 2023 în finaă au fost:

Austria / Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"

Portugalia / Mimicat - "Ai Coração"

Elveţia/ Remo Forrer - "Watergun"

Polonia/ Blanka - "Solo"

Serbia/ Luke Black – "Samo Mi Se Spava"

Franţa/ La Zarra – "Évidemment"

Cipru/ Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"

Spania/ Blanca Paloma – "EAEA"

Suedia/ Loreen – "Tattoo"

Albania / Albina & Familja Kelmendi - "Duje"

Italia/ Marco Mengoni - "Due Vite"

Estonia/ Alika - "Bridges"

Finlanda / Käärijä - "Cha Cha Cha"

Cehia/ Vesna – "My Sister’s Crown"

Australia/ Voyager – "Promise"

Belgia/ Gustaph - "Because of You"

Armenia/ Brunette – "Future Lover"

Moldova/ Pasha Parfeni – "Soarele şi Luna"

Ucraina/ TVORCHI - "Heart Of Steel"

Norvegia/ Alessandra – "Queen of Kings"

Germania/ Lord of the Lost - "Blood & Glitter"

Lituania/ Monika Linkytė – "Stay"

Israel / Noa Kirel – "Unicorn"

Slovenia / Joker Out - "Carpe Diem"

Croa'ia / Let 3 - "Mama ŠČ!"

Marea Britanie/ Mae Muller - "I Wrote A Song"

