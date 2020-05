Moment uimitor! Sute de musulmani s-au rugat într-o parcare din Germania. Care sunt motivele pentru care au ales acest loc

Conform The Independent, ideea liderilor unei moscheei a fost bine primită de toată lumea. Aceștia i-au invitat pe credincioși să-și aducă covorașele de rugăciune și le-au reamintit că pe tot parcursul rugăciunii trebuie să poarte măști de protecție și să respecte distanțarea socială, impusă de către autorități.

Astfel, rugăciunea organizată în parcarea de la Ikea a mulțumit pe toată lumea. Musulmanii s-au putut bucura de sărbătoare și nicio regulă de limitare a răspândirii virusului COVID-19 nu a fost încălcată.

„Am vrea să mulţumim poliţiei din Wetzlar, biroului de ordine publică din Wetzlar, conducerii IKEA Wetzlar, fraţilor noştri şi tuturor celor care au contribuit pentru a face această rugăciune posibilă”, a declarat unul dintre liderii moscheei.

Eid Mubarak all✨



Especially to this Ikea branch in Germany.



Local Muslims asked if they can use the car park for prayers in order to maintain distancing per regulations. And Ikea said yes pic.twitter.com/6EDLmjkY9I