The Weeknd a intrat în Cartea Recordurilor din nou. Artistul canadian este declarat cel mai popular artist din lume

Abel Tesfaye, artistul cunoscut cu numele de scenă The Weeknd, bate record după record. The Weeknd este deținătorul titlului de „cel mai popular artist de pe planetă”, potrivit Guiness World Records. Artistul nu este pentru prima oară în Cartea Recordurilor. Ce alte premii a mai primit.

The Weeknd, cel mai popular artist din lume și cel mai ascultat artist de pe Spotify. A întrecut-o pe Shakira

Artistul de origine canadiană în vârstă de 33 de ani a stabilit două noi recorduri mondiale. Pe lângă faptul că a devenit cel mai popular artist din lume, The Weeknd este declarat de Guiness World Records și primul artist care are 111,4 milioane de ascultători pe Spotify. De asemenea, el a mai doborât recordul pentru primul artist care a ajuns la 100 milioane de ascultători lunari pe Spotify.

Piesa „Blinding Lights” lansată de The Weeknd în 2020 este cea mai difuzată piesă de pe Spotify din toate timpurile, cu peste 3,47 miliarde de ascultări începând de luni și a depășit astfel piesa „Shape of You” lansată de Ed Sheeran. Hit-ul său, Blinding Lights este, de asemenea, declarat cel mai lung cântec de pe Billboard Hot 100 din toate timpurile, cu un total de 90 săptămâni în clasament.

După The Weeknd, Miley Cyrus este cea mai apropiată de succesul artistului, cu 82.4milioane de ascultători pe Spotify, urmat de Shakira cu 81,6 milioane de ascultători, scrie nme.com.

Nu este pentru prima oară când The Weeknd doboară un record mondial Guinness. În 2016 a fost premiat cu premiu Guinness pentru cel mai ascultat album din 2015 și, de asemenea, pentru cele mai multe săptămâni consecutive în Billboard Hot 100 Top 10 a unui artist solo masculin.

Între timp, The Weeknd a soluționat săptămâna aceasta un caz de încălcare a drepturilor de autor referitor la piesa sa din 2018, „Call Out My Name”.

În 2021, Suniel Fox și Henry Strange – care alcătuiesc duo-ul electro Epikker – au intentat un proces împotriva lui The Weeknd și a producătorilor Frank Dukes și Nicolas Jaar, susținând că „Call Out My Name” a plagiat piesa lor nelansată „Vibeking”.

Acum, un nou dosar în acest caz afirmă că toate părțile au ajuns la o înțelegere și a ieșit la iveală într-o notificare oficială care arată clar că avocații celor două părți „sunt încă în proces de formalizare, executare și consumare a acestei înțelegeri”. Avocații reclamanților au cerut ca acest dosar să fie respins.

Nici The Weeknd și nici reclamanții (muzicienii Suniel Fox și Henry Strange) nu au comentat public această chestiune, relatează Digital Music News.

„Call Out My Name” este una dintre cele mai de succes melodii ale The Weeknd, ocupând locul 4 în topul Billboard Hot 100 și locul 7 în topul single-urilor din Marea Britanie.

