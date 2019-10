Trump anunţă pe Twitter că ”înlocuitorul numărul unu al lui Abu Bakr al-Baghdadi a fost eliminat de trupele americane”

”Tocmai am confirmarea (faptului) că înlocuitorul numărul unu al lui Abu Bakr al-Baghdadi a fost eliminat de trupele americane. (El) ar fi luat foarte sigur conducerea (grupării) - Acum este mort şi el”, a anunţat pe Twitter preşedintele american.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Locatarul Casei Albe nu a dezvăluit identitatea acestui bărbat şi nici nu a oferit detalii despre circumstanţele morţii sale.