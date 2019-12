Trump se dezlănţuie împotriva democraţilor înaintea unui vot istoric în vederea destituirii

Clasa politică reflectă parţial această fractură, iar votul în camera Reprezentanţilor urmează să urmăreascăperfect afiliera la partid.

”NEPĂRTINITOR”

O mână de democraţi aleşi în circumscripţii favorabile preşedintelui au anunţat marţi că nu vor ieşi din rând, chiar dacă acest lucru ar urma să-i coste voturi în viitoarele alegeri.

Până la urmă, doar doi dintre cei 231 de aleşi democraţi ar putea să trădeze, iar niciunul dintre cei 197 de reprezentanţi republicani nu a anunţat până în prezent o susţinere a inculpării preşedintelui.

Donald Trump este astfel aproape sigur că va fi trimis în proces, ceea ce s-a întâmplat doar altor doi predecesori de-ai săi, lui Andrew Johnson în 1868 şi lui Bill Clinton în 1998. Republicanul Richard Nixon, murdărit în scandalul Watergate, a preferat să demisioneze în 1974 înainte să fie supus acestui oprobiu.

Miliardarul republican urmează să fie apoi judecat de Senat, în ianuarie. Achitatea sa provoacă puţine îndoieli. Ar fi necesare 67 de voturi în vederea destituirii, iar republicanii dispun de 53 de mandate din 100.

Liderul lor Mitch McConnell nu face un mister din intenţiile sale.

”Democraţii din Cameră şi-au făcut ancheta de mântuială”, a declarat el în hemiciclu. ”Este un proces politic, nu e nimic juridic, iar eu nu voi fi nepărtinitor!”.

El a respins cererea democrată de a convoca noi martori.

”Nu este treaba Senatului să se afunde în breşă şi să caute cu disperare mijloace de a-l declara vinovat”, a apreciat el.

”De ce anume le este frică lui McConnell şi Trump? De adevăr?”, i-a replicat Chuck Schumer, liderul senatorilor democraţi, reiterându-şi dorinţa să fie audiaţi patru consilieri sau foşti consilieri ai Casei Albe.

”TRIŞARE”

Democraţii au deschis exploziva procedură de destituire în septembrie, după ce au aflat că Donald Trump i-a cerut omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, într-o convorbire telefonică, în vară, să ancheteze cu privire la Joe Biden, potenţialul său rival în alegerile din 2020.

Un ajutor militar considerat crucial pentru această ţară aflată într-un conflict armat cu Rusia a fost blocat cu doar câteva zile mai înainte fără vreo explicaţie.

Întăriţi de majoritatea lor în Cameră, democraţii au convocat mai mulţi martori care, în audieri spectaculoase, au confirmat existenţa unor presiuni vizând să oblige Kievul să anunţe deschiderea anchetei cerute.

Însă Donald Trump subliniază că discuţia sa la telefon cu Volodimir Zelenski este ”perfectă”. Denunţând o anchetă ”neconstitiţională”, Casa Albă a refuzat să coopereze şi le-a interzis mai multor consilieri să depună mărturie.

Manifestaţii în favoarea ”impeachment”-ului a avut loc marţi seara în mai multe oraşe americane, inclusiv la New York, unde câteva sute de persoane s-au adunat în Times Square şi au scandat ”nimeni nu este mai presus de lege”.

Sursa : news.ro