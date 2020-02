Un bunic bolnav de coronavirus face senzație pe internet! Cum s-a filmat, în spital! Soția lui l-a certat! Video

Bărbatul, David Abel, apare în imaginile video îmbrăcat cu un halat de spital. El s-a filmat dansând într-un spital din Japonia, unde a ajuns pentru a fi tratat de pneumonie.

David Abel, care a mers în croazieră pe Diamond Princess alături de soția lui, pentru a sărbători 50 de ani de căsnicie, s-a distrat pe melodia „I've had the time of my life” din filmul „Dirty Dancing”.

Bărbatul de 74 de ani a fost admonestat la un moment dat de soția lui, care i-a spus să se oprească din a se prosti în fața camerei. Însă, nici gând să renunțe atât de ușor. A continuat cu câteva maimuțăreli și a încheiat dansul cu: „Poftiți, doar puțină distracție!”.