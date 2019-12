Un elicopter a aterizat de urgență în apropiere de România. Cel puțin 15 persoane au fost rănite

Elicopterul, care transporta 21 de persoane şi trei membri ai echipajului, a fost prins într-o furtună de zăpadă la scurt timp după ce a decolat din localitatea Baykit, au informat oficiali din cadrul Ministerului rus de Urgenţă.

A Russian Mil Mi 8 helicopter

crashed on takeoff under when it encountered a snow storm. There were no fatalities reported though a few passengers were injured.