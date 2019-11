„Un euro pentru o casă”, așa sună un anunț pe un site de imobiliare. 100 de proprietăți au fost scoase la vânzare astfel

„Cecilia, o argentiniancă, a cumpărat o casă pentru un euro în Sicilia: Vreau să trăiesc aici." Aceasta este un nou locuitor al Mussomeli, un oraș mic de 10.000 de locuitori din provincia Caltanissetta, în Sicilia (Italia).

Aceasta este deja o strategie obișnuită în Italia (și în restul Europei). La cererea locală sunt vândute casele vacante cu un euro pentru repopularea orașului. Astfel peste 100 de proprietăți au fost vândute până acum, în special străinilor.

Potrivit presei italiene, femeia a început să călătorească în lume după moartea soțului ei în 2016. "În urmă cu un an am ajuns în Sicilia, am vizitat cele mai frumoase sate din Italia și am venit aici. Am găsit căldura de care mi-a fost dor, lucruri importante în viață ", spune Cecilia.