Ce s-a întâmplat cu oamenii care și-au achiziționat case cu doar un euro, în Italia: ”Nu am avut parte de surprize neplăcute!”

De asemenea, ea spune că vor folosi imobilul ca locuință de vacanță, unde vor veni cu cei doi copii de Crăciun și în vacanța de vară.

”Când am decis să investim într-o a doua casă ne-am gândit că e mai convenabil față de prețurile scumpe din Franța. Ne-a cucerit, însă, farmecul locului, dar și faptul că locuitorii sunt atât de primitori.”, a mai spus femeia, care a precizat, de asemenea, că e încântată: ”Orașul e aproape de destinații siciliene frumoase și nu este izolat față de alte sate. Aici ai tot ce ai nevoie, magazine, supermarketuri.Chiar poți să duci un stil de viață mișto.”, spune femeia.

Cei doi au mărturisit că nu au avut parte de surprize neplăcute, iar fetele de la agenția imobiliară i-au ajutat cu toate documentele și chiar și cu traduceri.

De asemenea, un om de afaceri din Belgia a fost atras de ideea de a achiziționa o locuință la un dolar, însă acesta a mărturisit că adevărul a fost altul.

”O să fiu sincer, nu am cumpărat o casă la un euro. Ni s-au arătat vreo 25 de case vechi, care aveau nevoie de reparații mari, însă am ales să cumpăr o casă cu trei dormitoare, pentru care am plătit 10.000 de dolari. Am investit mult în renovarea ei, dar acum sunt mândru că cei trei copii ai mei vor avea unde să vină chiar și peste 20 de ani.”, a povestit omul de afaceri din Belgia, potrivit CNN.