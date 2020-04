Un medic german de renume a lansat o teorie-explozivă despre COVID-19: „Se pare că virusologii au reușit să impresioneze guvernul chinez”

Wolfgang Wodarg, medic pneumolog, specialist în Igienă și Medicina Mediului, fost președinte al Comisiei de Sănătate a Parlamentului german, are o teorie explozivă despre COVID-19.

„Aș vrea să vă spun ceva despre epidemia de coronavirus despre care se vorbește că o avem chiar acum. Mai întâi m-a gândit că această campanie de influențare se va sfârși, dar s-a amplificat atât de mult încât trebuie s-o analizăm un pic.

Am lucrat ca medic și am condus un departament de sănătate. Aveam propriul meu sistem de avertizare și monitorizare pentru simptomele specifice gripelor. În fiecare an notam numărul celor care se îmbolnăveau la 150.000 de locuitori.