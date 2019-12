VIDEO/ Panică pentru o familie la Grădina Zoologică! Un tigru a încercat să le sfâșie băiețelul care admira animalul sălbatic

Din fericire, tigrul era izolat în cușca și s-a izbit de sticla transparentă de protecție, în momentul în care a sărit să îl sfâșie pe băiețel, relatează FoxNews. Într-un video postat de tatăl băiatului, se vede cum tigrul asteaptă ca acesta să se întroarcă cu spatele, după care se năpustește asupra lui.

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g