Mobilizare incredibilă! Un veteran în vârstă de 99 ani a adunat 12 milioane de lire pentru spitalele britanice, în doar 72 de ore. Cum a reușit să strângă banii-VIDEO

Astfel, în doar câteva zile, veteranul de război a reușit să ajungă la 12 milioane de lire.

Între timp, Tom Moore a terminat și cele 100 de ture, în aplauzele militarilor englezi.

“Mă simt bine şi sper că şi voi vă simţiţi la fel”, a spus Tom.

În total, peste 620.000 de oameni din întreaga lume au donat bani paginii sale de strângere de fonduri de când a fost înființată săptămâna trecută.

He's done it! 👏#CaptainTomMoore has completed his 100 laps before his 100th birthday live on #BBCBreakfast! 🙌

He's raised over £12 million for the #NHS

Well done @captaintommoore from everyone at the @BBC 💕 pic.twitter.com/rtil8gKKmJ