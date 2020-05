Val de indignare în lumea ştiinţifică şi politică americană după ce Trump anunţă că ia hidroxiclorochină de zece zile

”Aud multe lucruri extraordinar de pozitive” despre acest medicament, a declarat miliardarul newyorkez. ”Ştiţi expresia «ce-ai de pierdut?»”.

Agenţia americană a medicamentului (FDA) a avertizat la sfârşitul lui aprilie cu privire la utilizarea acestui medicament împotriva malariei ”în afara unui mediu spitalicesc sau unor teste clinice”. Ea a insistat asupra ”riscului tulburărilor ritmului cardiac”.

Intervievată la CNN, Nancy Pelosi, preşedinta democrată a Camerei Reprezentanţilor, a estimat că aceasta ”nu este o idee bună”.

”El este preşedintele nostru şi aş prefera să nu ia ceva ce nu a fost aprobat de oamenii de ştiinţă, mai ales având în vedere categoria sa de vârstă şi, să spunem, categoria sa de greutate, numită obezitate morbidă”, a subliniat Pelosi.

