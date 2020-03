Tragedia de la Vatican: Manifestările din Săptămâna Sfântă, fără credincioși. Papa Francisc se roagă, pe străzile pustii ale Romei, pentru sfârșitul pandemiei

Potrivit unui comunicat al Vaticanului, suveranul pontif s-a rugat pentru sfârşitul pandemiei şi pentru cei bolnavi, familiile acestora şi sănătatea personalului sanitar şi a lucrătorilor care au grijă de farmacii şi de magazinele cu alimente, pe fondul unei carantine la nivel naţional.

Imaginile îl înfăţişează pe Papa, însoţit de câţiva membri din cadrul personalului de securitate, deplasându-se pe jos pe Via del Corso, stradă principală de obicei aglomrată, însă pustie duminică.

