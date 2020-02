Fata însărcinată la 13 ani, cu un băiat de 10 ani, are un secret uluitor! A fost dată de gol! „Sunt bani mulți în joc” – Foto

Darya Sudnishnikova, care a împlinit recent 14 ani, ar încerca să înceapă să câștige bani mulți din faima pe care a dobândit-o pe rețelele de socializare.

Mai exact, adolescenta ar fi în căutare de sponsori, după ce popularitatea ei a crescut pe Instagram și TikTok. Darya ar vrea să fie un adevărat influencer și să oțină contracte cu branduri mari, potrivit presei din Rusia.

Mama ei ar fi bolnavă de cancer, dar femeia a spus că este hotărâtă să învingă boala, pentru a fi alături de fiica ei însărcinată.

„Inițial, am crezut că are o enterocolită, dar am început să realizăm că nu acesta era cazul. Am cumpărat un test de sarcină și am aflat ce se petrecea”, a spus mama adolescentei.