10 reguli de viață pentru a deveni bogat. Sfaturi de la cel mai bun investitor al tuturor timpurilor

În cea mai recentă afacere a lui Buffett, el a folosit toți banii. Nu a trebuit să lichideze nicio investiție. Având bani pe margine, a reușit să apese pe trăgaci cu viteza fulgerului. Este posibil să nu jucați la același nivel al lui Buffett, dar puteți totuși să-l imitați pe M.O. Păstrați suficient numerar în rezervă, astfel încât să puteți cumpăra „oportunități” prea bune pentru a le lăsa. În același timp, banii dvs. vă vor oferi o pernă împotriva evenimentelor neașteptate, astfel încât nu trebuie să fiți niciodată un vânzător de panică.

5. Investiți în ceea ce știți și înțelegeți

Buffett investește în mașini, avioane, trenuri, catsup, aparate de ras, lenjerie, bijuterii, mobilier și companii de asigurări plictisitoare. Nu există un număr mare de clienți, cu siguranță nu un Apple sau un Google, dar elementele de bază în care investește câștigă bani în timp. El investește în serviciile și produsele companiilor pe care oamenii le folosesc. Sfat: examinați investițiile pentru a vedea dacă acestea vor continua să aibă un loc în bugetele caselor și familiilor consumatorilor atunci când va avea loc următoarea recesiune economică.

6. Cumpărați calitatea

Până când Buffett a adăugat în portofoliul său clasic See’s Candy în 1996, el și-a concentrat în mare măsură eforturile de investiții pe găsirea unor active subevaluate pe care să le poată cumpăra ieftin. Partenerul lui Buffett, Charlie Munger, a dezvăluit că See’s a fost prima afacere de înaltă calitate pe care Berkshire Hathaway a cumpărat-o vreodată. Succesul achiziției See a influențat pentru totdeauna angajamentul lor de a cumpăra companii cu o reputație puternică și o recunoaștere a mărcii.

7. Fii răbdător

La 84 de ani, Buffett are încă un orizont investițional pe termen lung ca și când ar mai trăi încă 50 de ani. „Nu suntem plătiți pentru activitate, doar pentru că avem dreptate”, a spus Buffett. „Atâta timp cât vom aștepta, vom aștepta la nesfârșit”, a spus el. Partenerul lui Buffett, Munger, susține această filozofie de investiții: „Există situații mai rele decât înecul în numerar și șezând”, a spus el. „Îmi amintesc când nu eram inundat de bani - și nu vreau să mă întorc.” Ca o ilustrare a acestei filozofii, Buffett a investit pentru prima dată în Coca-Cola în 1988. De la această investiție, el nu a vândut niciodată o acțiune. În mod similar, Buffett și-a menținut, de asemenea, participația considerabilă la American Express prin recesiuni severe ale pieței, doar pentru a vedea revenirea acțiunilor cu o răzbunare. Dacă sunteți în căutarea unui scor rapid sau a unui flip, sunteți anti-Buffett. „Chiar și acum”, a spus Buffett, „Charlie și cu mine continuăm să credem că previziunile pe termen scurt ale pieței sunt otrăvitoare și ar trebui ținute închise într-un loc sigur, departe de copii și de adulți care se comportă pe piață ca niște copii . ” Sfat: Deci, cu investițiile dvs., luați o abordare pe termen lung. Dă-le timp să crească. Nu fiți pregătit să rulați la primul semn de probleme sau la un raport negativ amplificat de mass-media. Dacă nu reușiți să vă îndreptați valorile și coborâșurile investițiilor, luați în considerare plasarea banilor în investiții mai puțin volatile. Încet și sigur se câștigă cursa.

8. Renunță la ceva mai puțin valoros pentru a câștiga ceva mai valoros

Afacerea cu lame de ras, la care Gillette a fost pionierul, este exemplul original al modelului de afaceri de a oferi un produs mai mare, achiziționat rareori (aparatul de ras) pentru a vinde un produs mai mic, achiziționat în mod repetat (lamele de unică folosință) pentru tot restul vieții. Cunoscând acest adevăr de investiție simplu, Buffett a fost un mare cumpărător de acțiuni Gillette de-a lungul anilor.

9. Investiți în casă

Sună șocant, nu-i așa? La 28 de ani, Buffett și-a cumpărat prima casă cu 31.500 de dolari. Ajustată pentru inflație, această sumă este egală cu aproximativ 260.000 de dolari astăzi. În timp ce Buffett recunoaște că o casă este un loc minunat pentru a crea „amintiri grozave cu multe altele care vor veni”, el crede că aceasta devine un instrument de investiții", a spus Buffett. Când țineți cont de faptul că, de asemenea, costă în medie aproximativ 4.000 de dolari pe an să întrețineți o casă, întrebați-vă dacă cumpărarea unei case, mai ales cu atâtea costuri inițiale, inclusiv un avans, este cea mai bună utilizare a banilor.

10. Îndrăznește să fii diferit

În timpul crizei financiare, în loc să fugă de piețe în pas cu milioane de investitori panicați, Buffett și-a intensificat achizițiile. În 2008, a aruncat o linie de salvare de 3 miliarde de dolari către Dow Chemical. În același an, el l-a ajutat și pe Mars să finanțeze achiziția de 23 de miliarde de dolari a lui Wrigley. În 2010, a cumpărat acțiunile rămase ale Burlington Northern Santa Fe Railway Co. pentru 34 de miliarde de dolari. În 2011, el a investit 5 miliarde de dolari în Bank of America. El și-a rezumat filozofia investițională de tip „go-against-the-grain”, spunând: „Fii înspăimântat când ceilalți sunt lacomi și fii lacom când alții sunt înspăimântați”. La o jumătate de secol după ce s-a mutat înapoi la Omaha, el sfida înțelepciunea convențională. În timpul Marii recesiuni, el înghițea companii - Bank of America, Goldman Sachs Bank SUA, General Electric și Dow Chemical - care fuseseră zdrobite. Sfat: la fel ca Buffett, utilizați un Scorecard interior, unde vă judecați după standardele dvs., nu ale tuturor celorlalți. Nu încercați să copiați pas cu pas formula câștigătoare a îmbogățirii lui Buffett. El ar fi primul care vă va spune că trebuie să vă găsiți propria strategie de investiții și stilul cu care vă simțiți confortabil. Dar, de asemenea, el ți-ar spune să fii consecvent, concentrat, vigilent și să cauți cu răbdare să investești în tine.