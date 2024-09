A cheltuit aproape 80.000 de lire sterline pe intervenții estetice, iar acum a fost desemnată „femeia perfectă”. Imagini cu ea

Janaina Prazeres a făcut furori recent după ce a fost desemnată „femeia perfectă” de către Playboy. Iată imagini cu ea!

O influenceriță în vârstă de 35 de ani a mărturisit că a cheltuit aproape 80.000 de lire sterline pentru a deveni perfectă, însă frumusețea a devenit un coșmar pentru ea, potrivit mirror.co.uk.

Povestea tinerei care a cheltuit aproape 80.000 de lire sterline pentru a deveni perfectă

Având peste 620.000 de urmăritori pe rețelele sociale, Janaina recunoaște că noul titlu i-a adus și numeroase critici. „Oamenii se așteaptă să arăt impecabil mereu”, a mărturisit tânăra care trăiește în Sao Paulo, potrivit sursei citate mai sus.

„Orice mic defect devine motiv de critică. Dacă sunt fără machiaj, de exemplu, primesc comentarii că arăt ca o persoană complet diferită. Așteptările nu sunt doar epuizante, ci mă și îndepărtează de la a trăi o viață mai lipsită de griji și spontană. Înfățișarea mea a devenit o închisoare”, a mai precizat ea, notează mirror.co.uk.

De asemenea, Janaina a mai spus că este sătulă ca oamenii sa o considere constant un obiect.

„A fi prea frumoasă face ca oamenii să mă vadă uneori ca pe un obiect sau ca pe un trofeu. De asemenea, este dificil să mențin prietenii cu alte femei, deoarece simt adesea o atmosferă de competiție și invidie.

„Îmi este greu să am relații reale. Am învățat să am grijă de mine, să-mi stabilesc limite clare, pentru ca oamenii să mă respecte dincolo de felul în care arăt. Orice imperfecțiune devine motiv de critică”, a mai zis tânăra care a apelat prima dată la intervenții estetice la vârsta de 18 ani, mai transmite sursa citată.

Câte operații și-a făcut pentru a deveni „femeia perfectă”

În ciuda provocărilor cu care s-a confruntat, Janaina nu vrea să renunțe la modificările corpului și ale feței. Lista ei de intervenții chirurgicale include trei rinoplastii, două operații de reconstrucție a nasului, patru liposucții, precum și un lifting brazilian pentru posterior.

De asemenea, ea și-a făcut un lifting facial, i-a fost îndepărtată grăsimea bucală, și-a operat sânii de trei ori și chiar i-a fost îndepărtat și o coastă.

Influencerița recunoaște că de zece ani, la fiecare trei luni, apelează la injecții cu Botox, dar și la alte tratamente cu laser și a încercat chiar și perfuzii cu seruri anti-age.

„Călătoria mea nu s-a încheiat, acum urmează să fac o operație de reconstrucție a posteriorului în valoare de 100.000 de dolari. A fi considerată <<perfectă>> nu definește cine sunt cu adevărat”, a mai spus ea, potrivit mirror.co.uk.

