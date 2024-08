Bianca Drăgușanu, semiparalizată după ultima intervenție estetică: „Îmi târam piciorul după mine pentru că nu puteam să-l mișc”

Bianca Drăgușanu ar fi putut rămâne paralizată după ultima intervenție estetică. Ce spune după ce a scăpat ca prin urechile acului!

Bianca Drăgușanu a trecut prin clipe de coșmar după ce a apelat la ultima operație estetică din cauza căreia era pe cale să rămână paralizată.

Blondina nu s-a ferit niciodată să recunoască că este adepta operațiilor estetice, ci întotdeauna a vorbit deschis despre toate intervențiile pe care le-a suferit de-a lungul timpului.

Iată ce a spus despre ultima intervenție care ar fi putut s-o lase paralizată!

Bianca Drăgușanu ar fi putut rămâne paralizată după ultima intervenție estetică

La începutul anului, blondina a recurs la o operație de lifting facial, în urma căreia a rămas semiparalizată pe partea dreaptă a corpului pentru o perioadă de două săptămâni.

Momentele cumplite au apărut imediat după intervenția care a durat 11 ore, iar cauza principală pentru care ar fi apărut semiparalizia ar fi anestezia generală pe care a suferit-o.

Deși i-a fost foarte greu să treacă prin această experiență, Bianca și-a găsit curajul să vorbească despre problema serioasă care ar fi putut să-i schimbe total viața.

„Întotdeauna am o frică înainte să intru în anestezie generală pentru că la ultima intervenție pe care am făcut-o am avut sechele vreo două săptămâni. Am fost semiparalizată pe partea dreaptă a corpului. Îmi târam piciorul după mine pentru că nu puteam să-l mișc”, a povestit Bianca Drăgușanu în cadrul unui podcast, scrie CanCan.ro

Suferința pe care a avut-o a fost una extrem de mare, însă blondina nu se dă înapoi de la nimic atunci când vine vorba de frumusețe, ba mai mult decât atât, ea face tot ce îi stă în putință să arate întotdeauna ca la carte și să se simtă bine în pielea ei.

De asemenea, Bianca pare să se ajute prin intermediul acestor intervenții care o fac să se simtă și să fie exact așa cum își dorește, chiar dacă le percepe ca pe niște „pedepse”.

„Atunci când sunt foarte supărată pe mine, am tendința să mă pedepsesc cumva. Majoritatea operațiilor pe care le-am făcut au fost în momente în care am fost supărată pe mine și trebuia să fac ceva”, a mai precizat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, în vacanță la Cannes alături de fostul iubit, Gabi Bădălău?

Potrivit sursei citate anterior, Bianca Drăgușanu și fostul ei iubit, Gabi Bădălău, ar fi plecat împreună în vacanță și i-ar fi luat și pe cei mici cu ei.

Cei doi ar fi fost văzuți în port, însă afaceristul a dezmințit totul chiar la el pe Instagram.

„Eu sunt în vacanță cu băieții mei... Nici n-am fugit cu nimeni... Și nici la Cannes nu suntem... Îmi doresc doar să le creez lor amintiri frumoase...

Iar cu articolele astea pe surse... știm cu toți cum merge treaba” este declarația pe care a făcut-o afaceristul în secțiunea de InstaStory.

Totuși, Gabi Bădălău a făcut atunci o postare alături de cei doi băieți cu locația: Monte Carlo, Monaco, care nu este deloc departe de Cannes, Franța.

Și în secțiunea de InstaStory afaceristul a postat imagini cu Nicolas și Gabriel care se distrau într-un parc acvaticm care se afla destul de aproape de Cannes, mai exact la doar jumătate de oră distanță cu mașina.

Cu toate acestea, până în prezent nu au apărut imagini cu cei doi care să confirme o împăcare.

