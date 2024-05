A crezut că o doare capul din cauza mahmurelii, însă medicii au făcut o descoperire terifiantă. Ce diagnostic a primit

O tânără de 19 ani din Marea Britanie credea că are dureri de cap din cauza mahmurelii. Însă, când a ajuns la spital, a primit o veste devastatoare din partea medicilor. Iată despre ce este vorba!

Ella Pick a plecat cu prietenele într-o vacanță de patru săptămâni în Grecia, dar, la scurt timp, a început să se simtă extrem de rău. Pe moment, ea a crezut că acesta era efectul excesului de alcool, însă durerile de cap au început să se agraveze, potrivit mirror.co.uk. Iată ce a urmat!

A crezut că este mahmură, dar medicii i-au spus că mai are doar 12 luni de trăit

Ulterior, tânăra în vârstă de 19 ani a observat că ochiul stâng începe să se deplaseze spre interior, iar asta a determinat-o să meargă la un oftalmolog, care a trimis-o la spital. Medicii au descoperit atunci că are o tumoare cerebrală și i-au spus că mai are doar un an de trăit, potrivit sursei citate mai sus.

„Totul a început în iunie anul trecut, când am plecat cu fetele mele la Zante în vacanță. A fost o vacanță frumoasă. Cred că în primele două sau trei nopți m-am simțit bine. Ne distram cu toții. Apoi nu m-am simțit chiar bine. Am crezut că ar fi mahmureală. Am ajuns acasă și m-am simțit bine, apoi, o săptămână mai târziu, am început să am migrene severe. Presiunea din ceafă era îngrozitoare. Întotdeauna am suferit de migrene, dar niciodată în această măsură.”, a mărturisit Ella Pick, citată de mirror.co.uk.

În ciuda diagnosticului primit, tânăra a decis să își continue viața în mod normal. Scopul ei principal a fost acela de a trăi momente cât mai frumoase alături de prieteni și familie, pentru ca aceștia să aibă amintiri minunate cu ea.

„M-am simțit complet amorțită, încă nu realizez că este adevărat. Toți ceilalți din jurul meu sunt mult mai răniți decât mine.”, a spus ea./„Nu pot spune exact cât timp mai am, pentru că nu pot face o biopsie din cauza localizării tumorei. Dacă aș face biopsie, riscul de a rămâne paralizată este foarte mare.”, a explicat Ella, potrivit sursei citate.

Anul trecut, ea a urmat ședințe de radioterapie în încercarea de a încetini progresia tumorii. Vestea bună este că după ultimele investigații s-a stabilit că tumora nu a mai crescut și este stabilă după tratament. Ella spune că este „deschisă la orice” care i-ar crește șansele de supraviețuire.

