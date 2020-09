A fost la un pas de moarte, însă iubirea a salvat-o! Femeia cu braț bionic s-a recăsătorit în secret

''Astăzi trebuia să aibă loc nunta noastră, dar nu se va mai petrece...Pentru că astăzi este prima noastră aniversare de nuntă. Da, suntem căsătoriți oficial de un an. Nimeni nu știa despre asta (inclusiv părinții și prietenii apropiați (...) Erau siguri că azi va avea loc o ceremonie oficială'', a spus ea în mesajul împărtășit cu urmăritorii săi.

Povestea lor este parcă ruptă dintr-un basm. Rusoaica dă toate detaliile micului lor secret.

''Acum un an ne-am oficializat relația la cel mai obișnuit birou de stare civilă din Sankt Petersburg. A fost doar ziua noastră, am petrecut-o împreună (...) Astăzi, am chemat toate persoanele dragi în Sankt Petersburg pentru a le împărtăși povestea noastră și să celebrăm primul an de căsătorie împreună'', spune Margarita în dreptul aceleiași postări.

Oameni din toate colțurile lumii s-au bucurat că femeia a putut trece peste lovitura groaznică pe care a primit-o.