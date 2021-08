A găsit o lămâie uriașă, de 2,6 kg, în grădină și când a tăiat-o a avut o surpriză. Cum arată interiorul fructului neobișnuit

Melissa a împărtășit cu entuziasm o imagine a unei lămâi uriașe, crecute chiar în curtea localnicilor. Fructul cântărea 2.6 kilograme și era, evident, mult mai mare pe lângă o lămâie obișnuită.

Femeia, care locuiește în Australia de Vest, a declarat pentru Daily Mail că lămâia neobișnuită a apărut în iunie. Intrigată de dimensiunea ei, Chef Palinkas a ales să folosească alimentul pentru o salată după ce a observat că nu are suficient suc.

”Este dulce, așa că am curățat-o și am făcut o salată de lâmâie cu zucchini și măsline verzi, cu un dressing din suc de lămâie. Partea din mijlocul seamănă mult cu lime-ul care e cultivat în Australia.”, a specificat ea.

Cum arată pe interior lămâia uriașă

Conform Chefului, lămâia uriașă este un hibrid între citron și fructul obișnuit, galben, pe care majoritatea oamenilor îl folosesc în bucătărie.

Când a tăiat lămâia, Melissa a observat că pulpa fructului avea dimensiuni reduse. Coaja era foarte groasă, iar mijlocul dulce, fără pic de amărăciune.

”Am tăiat-o și am făcut câteva cercetări. Când am căutat pe Google după lămâie gigantă, am descoperit că este o lămâie Ponderosa, originară din Amalfi. La fel ca o lămâie Cedro pe care am folosit-o înainte, fără suc.”, a explicat ea.

Ce este o lămâie Ponderosa

Lămâile Ponderosa provin dintr-un răsad întâmplător descoperit în anii 1880 și sunt cel mai probabil un hibrid de citron și lămâie. Au fost numiți și lansați în pepinierele comerciale în 1900.

Fructul lămâii pitice Ponderosa seamănă mult cu cel al cedrei. Poartă fructe mari, de dimensiuni de grapefruit, de culoare verde pal, cu o coajă groasă și brăzdată. În timp ce fructul este suculent, este extrem de acid.

De obicei cultivat ca ornament, deși fructul poate fi folosit în locul lămâii, Ponderosa are flori de nuanțe violete. La fel ca toți lămâii sau hibrizii, lămâile Ponderosa sunt foarte sensibile la frig și îngheț.

