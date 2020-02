A îmbrăcat rochia de mireasă, după ce a aflat că mai avea doar câteva zile de trăit. Soțul ei, mesaj sfâșietor! „Ce mă fac fără ea?” - Foto

După chimioterapie și histerectomie, Sarah s-a crezut vindecată. Așa i-au spus medicii. Apoi, după ce a simțit că are dificultate în a respira, în timp ce înota la suprafață, a mers din nou la analize. Atunci a primit vestea cumplită.

„Am fost amândoi șocați când am aflat. Încă nu pot să cred. Nu înțeleg. Era sănătoasă. Am crezut că a dispărut cancerul, după ce ne-a chinuit câțiva ani. Ne-am cunoscut în urmă cu 27 de ani și am fost nedespărțiți de atunci.

Nunta a fost a doua dintre cele mai frumoase zile din viața mea, deoarece prima a fost cea în care am întâlnit-o. Acum, am rămas cu verigheta, pe care nu o voi da jos niciodată”, a spus Chuks, în vârstă de 53 de ani.

Sarah a murit pe 6 februarie, în locuința ei, iar soțul ei este devastat.