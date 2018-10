A jucat contra lui Dinamo, dar are o poveste terifiantă. ”Cine mai știe câți am omorât?””Tăia fiecare ureche, o păstra într-un ulcior”

Înainte de a fi faimos și de a evolua la FC Liverpool, portarul Bruce Grobbelaar a avut o tinerețe terifiantă. În războiul din Rhodesia (Zimbabwe de azi) a trebuit să omoare pentru a nu fi omorât. ”Cine mai știe câți am ucis? Am început într-o după amiază și nu m-am mai oprit!”. ”Jungleman”, cum este el cunoscut, a recunoscut că fotbalul l-a salvat de la moarte. ”Intrasem în depresie. Portăria m-a scos la liman”

Chelios. Mustăcios. Mereu cu un zâmbet pe chip. Pare greu de crezut că omul de 61 de ani din fața ta, Bruce Grobbelaar, da, fostul mare portar de la FC Liverpool, poate avea o poveste de viață terifiantă. Tu-l cunoști drept ”cormoran”. A evoluat contra lui Dinamo, când Costel Orac i-a marcat un gol, a evoluat contra Romei, în faimoasa finală de Cupa Campionilor Europeni pe care englezii au câștigat-o, la penaltyuri, grației evoluției sale. Apoi, prin 1994, a fost acuzat că primea bani pentru a truca partide, a plecat din sufrageria Beatles-ilor, după 13 ani, a ajuns la echipe modeste, dar a adunat, per total, peste 574 de partide ca profesionist.

”Cu trecerea anilor am avut noroc cu fotbalul. Portăria m-a scos la liman”, începe el să povestească. Născut în 1957, în Africa de Sud, Bruce a fost luat la oaste, în Armata Rhodesiei, actualul Zimbabwe. ”Inițial, stagiul obligatoriu era de 11 luni. Dar, de fapt, am stat ani întregi și am participat la un război sîngeros”. A fost trimis să lupte contra celor care râdicau glasul contra guvernului alb din colonia britanică. ”La început, eram transmisionist. Am văzut lângă mine mulți camarazi decedând înainte de a fi nevoit să încep să ucid. Nu pot spune exact câți au fost. Cine mai știe, le-am pierdut numărul”...

Războiul din Rhodesia (actuala Zimbabwe) a durat 15 ani și a dus la uciderea a 45.000 de oameni

Fostul mare portar, care a evoluat pentru FC Liveropool în 440 de partide, a început să ucidă într-o după-amiază. ”Soarele se pregătea de culcare când am văzut umbre după niște arbuști. Umbre ce se mișcau! Nu prea-ți dai seama dacă e om au ba, decât după ce vezi, la câțiva metri de tine, albul ochilor! Atunci ești tu și ei! Sau tu și el! Tragi, el cade, se aud mitraliere de peste toto. Lângă tine, un glas ce-ți spune că l-a nimerit! Continui să tragi. Când nenorocirea se termină, ai cadavre peste tot. Atunci, prima dată, țin minte că tot ceea ce aveam în stomac, mi-a ieșit pe gură!”

Grobbelaar nu e sfios. Recunoaște că a avut un camarad de arme cu apucături ciudate. ”Omul mutila trupurile celor pe care-i ucidea. Le tăia câte o ureche și le păstra, pe toate, într-un ulcior. Da, umba cu el peste tot. Vă dau cuvântul de om că adunase câteva. Dușmanii îi distruseseră familia, el dorea să se răzbune!”

La 61 de ani, Bruce recunoaște că durerea s-a mai estompat, dar amintirile revin. ”Am prieteni care discută despre asta, despre război. Mie nu-mi place. Dar, de fiecare dată când îi aud, două sau trei săptămâni după aia simt friguri, mă trezesc, de dimineață, cu sentimente ciudate. Fotbalul m-a salvat. Aveam depresii, ajunsesem jos, jos de tot. Am fugit în Canada, am început să joc la Vancouver Whitecaps. M-au cedat la Crewe AFC”. Bob Paisley, da, uriașul om de fotbal, și Tom Saunders, alt ”monument”, au venit să-l vadă la un meci cu York. ”Ploua, am ieșit la încălzire cu o umbrelă, la bășcălie. Am văzut cum președintele clubului îmi făcea semn, cu capul, că nu e bine, să las naibii caterinca. M-am prins târziu că oamenii ăia chiar se aflau în tribune, finalmente am ajuns la Liverpool”, povestește el.

Pe 29 mai 1985, 39 de oameni și-au pierdut viața, iar alte 600 de suflete au fost rănite pe ”Heysel”

Dar dramele nu s-au oprit în momentul terminării războiului. Grobbelaar a prins și Heysel, 29 mai 1985, una dintre cele mai mari tragedii din istoria sportului, la finala Juventus - Liverpool. ”Nimeni nu mai voia să iasă din vestiar, nimeni nu mai voia să joace, dar UEFA ne-a cerut să o facem, pentru că altfel bătaia din tribună continua. În jurul nostru, toți cereau prosoape și apă pentru a-i putea ajuta pe cei răniți. Îmi aduc aminte perfect că am intrat pe teren și am scos, direct din gazon, două cuțite înfipte în el”, încheie Grobbelaar. Atunci și-au pierdut viața 39 de oameni...