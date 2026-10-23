A vrut să facă o fotografie spectaculoasă, dar a sfârșit tragic. Turistă de 36 de ani, căzută 300 de metri în Italia

O turistă și-a pierdut viața pentru o fotografie, după ce a căzut de la o înălțime de peste 305 metri într-una din cele mai cunoscute locații din Italia.

O tânără și-a pierdut viața atunci când s-a îndepărtat de traseul stabilit | Shutterstock

O turistă din SUA a căzut în gol de la o înălțime de aproape 305 metri, după ce s-a abătut de la un traseu montan pentru a fotografia peisajul spectaculos.

Michaelle Alejandra Rubio Leiva, în vârstă de 36 de ani, explora Dolomiții împreună cu familia sa, scrie Daily Mail.

Se pare că tânăra și-a pierdut echilibrul în apropiere de Forcella Pordoi, o trecătoare montană cu vedere spre stațiunea Canazei.

Michaelle și-a pierdut viața după ce s-a dezechilibrat și a căzut 305 metri în gol.

Articolul continuă după reclamă

A vrut să facă o fotografie spectaculoasă, dar a sfârșit tragic

Se crede că Michaelle, specialistă în comunicare din Florida, s-a îndepărtat de traseul marcat spre un punct de belvedere panoramic înainte de a cădea aproximativ 300 de metri în jos pe o secțiune expusă a versantului montan, potrivit New York Post.

Sora ei a anunțat autoritățile, ceea ce a declanșat o intervenție de urgență pe terenul alpin accidentat.

Serviciul de urgență a confirmat că echipa sa din Alta Val di Fassa și un elicopter medical au fost trimise apel.

Citește și: Un preot catolic a fost ucis de o cruce căzută în timpul unei slujbe, în Ecuador. Imagini cu un puternic impact emoțional

Un salvamontist care se afla deja în apropiere a ajuns la fața locului și a dat echipajului elicopterului coordonatele precise.

Personalul medical a coborât pe versantul muntelui în jurul orei 12:30. Însă, în ciuda eforturilor depuse de salvatori, Michaelle a fost declarată decedată la fața locului.

Familia făcea drumeții la o altitudine de aproximativ 2.743 de metri și se îndrepta spre o stație de telecabină pentru a ajunge spre vârful Sass Pordoi, celebru pentru panoramele sale.

Rudele tinerei au fost ulterior evacuate cu elicopterul în orașul din apropiere Canazei, în timp ce echipele de salvare au întreprins dificila operațiune de recuperare a trupului ei de pe versantul muntelui.

Turiștii sunt sfătuiți să aibă grijă în zonă

Forcella Pordoi face parte din grupul muntos Sella, o formațiune uimitoare de stânci calcaroase impunătoare, pante abrupte și trecători stâncoase din Dolomiții înscriși în patrimoniul UNESCO.

Deși se poate ajunge în zonă cu telecabina, parcurgerea terenului înconjurător pe jos prezintă provocări considerabile. Pantele abrupte și pietrișul instabil pot face dificilă menținerea unei poziții sigure, în special de-a lungul secțiunilor expuse unde un singur pas greșit se poate dovedi fatal, scrie The Sun.

Dolomiții atrag vizitatori din întreaga lume, datorită peisajului impresionant. Cu toate acestea, terenul dificil poate prezenta riscuri serioase pentru cei care se îndepărtează de traseu.

Tânăra se afla în vacanță cu familia

Michaelle, născută în Guatemala, a absolvit Universitatea Brigham Young și avea o carieră în comunicare și consultanță.

Citește și: Cine era tânărul care a murit după ce a intrat în țarcul unui tigru! William Chapman a jucat în producții BBC și ITV

Ea fusese angajată recent de o firmă din Miami și a fost implicată și în mai multe proiecte de voluntariat. În 2025, s-a mutat la Roma pentru a lucra în consultanță, de la distanță. Ea se afla în vacanță cu familia atunci când a avut loc accidentul tragic.

Dolomiții sunt renumiți pentru frumusețea lor. Dar dincolo de traseul stabilit, prăpăstiile abrupte și terenul instabil pot transforma o vacanță într-o tragedie.