Cine era tânărul care a murit după ce a intrat în țarcul unui tigru! William Chapman a jucat în producții BBC și ITV | VIDEO

Tânărul care a murit după ce a intrat în țarcul unui tigru a fost identificat. Iată cine a fost William Chapman.

Bărbatul ucis de un tigru după ce a intrat în țarcul acestuia, într-un parc zoologic, a fost identificat drept William Chapman, potrivit informațiilor obținute de BBC.

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Comportamentul lui William Chapman de dinainte de a sări în țarcul tigrului a atras atenția. Ce s-a putut observa

Chapman, care a vizitat singur parcul Yorkshire Wildlife Park, situat în apropiere de Doncaster, a intrat în țarc sâmbătă, în jurul orei 13:30, ora de vară a Marii Britanii (BST), și a fost declarat decedat la fața locului, potrivit Poliției din South Yorkshire.

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Un martor ocular a declarat că l-a văzut purtând căști și „plimbându-se agitat” în apropierea țarcului, înainte de a intra în incintă. O înregistrare realizată cu un telefon mobil, despre care se crede că îi aparține lui Chapman, pare să surprindă interiorul țarcului în timp ce acesta se apropie de tigru, traversând o porțiune cu iarbă.

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Un purtător de cuvânt al poliției a precizat că familia bărbatului a fost informată și beneficiază de sprijinul unor ofițeri specializați.

Parcul a fost evacuat în urma incidentului și rămâne închis în timp ce ancheta este în desfășurare.

Chapman, în vârstă de aproximativ 25 de ani, fusese elev al școlii de teatru Jackie Palmer Stage School din High Wycombe. Unele surse apropiate familiei spun că acesta se confrunta cu probleme mentale, însă nu a fost confirmat acest lucru deocamdată.

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În copilărie, acesta a apărut în producția ITV May Contain Nuts, alături de Shirley Henderson, cunoscută mai ales pentru rolul fantomei Mimi Geană (Moaning Myrtle) din filmele Harry Potter, și de Darren Boyd.

De asemenea, Chapman l-a interpretat pe Edward Jenner în serialul BBC True Stories.