A vrut să prăjească niște ouă, dar ce a descoperit după ce a spart unul a făcut-o să țipe. Ce se afla dincolo de coaja crăpată

Beena Sarangdhar a țipat șocată atunci când a spart un ou în tigaie pentru a pregăti masa. Nu i-a venit să creadă ce a putut să cadă din coaja crăpată.

Oul pe care l-a crăpat, în loc să aibă un albuș de culoare alba așa cum au toate ouăle obișnuite, acesta se pare că avea albușul roz spre roșu. Când a văzut asta, femeia a țipat speriată, neștiind care e cauza acestui lucru bizar.

Ce a descoperit o femeie când a spart un ou în tigaie

Când au auzit-o strigând, copiii ei s-au grăbit în bucătărie să vadă ce s-a întâmplat cu mama lor și li s-a părut dezgustător să vadă conținutul de un roz fluorescent al oului.

Femeia cumpărase cofragul de ouă de la un magazine din Watford, Hertfordshire și a spus că verificase data de valabilitate și ouăle erau încă în termen. Chiar dacă nu erau expirate, femeia a rămas total surprinsă să găsească un ou cu albuș sângeriu, potrivit The Sun.

După ce a spart oul direct în tigaie pentru a-l găti, femeia nu știa dacă e alimentul este unul sigur pentru a fi consumat, de vreme ce avea o culoare neobișnuită. După ce a făcut o poză și a postat-o pe o pagină de Facebook, cei care au văzut postarea au sfătuit-o să nu se atingă de ouă și să le arunce imediat pe toate.

Ce a mărturisit femeia

“Mi-era poftă să mănânc niște ouă și am spart unul în tigaie, așa cum fac în mod normal. Apoi când am văzut ce a căzut în tigaie, am urlat. Nu am mai văzut niciodată un ou roz până acum. Copiii au venit alergând să vadă ce s-a întâmplat și nu le-a plăcut ce au văzut”, a spus Beena.

Chiar dacă gălbenușul arăta normal, albușul era cel care ridica probleme. Cu toate acestea, femeia a încercat și celelalte ouă din cofrag și se pare că restul erau bune, nu păreau modificate în niciun fel, nici ca textură, dar nici în cee ace privește culoarea.

Experții spun că un ou care nu are albușul clar, străveziu, este unul proaspăt, pe când un ou învechit are mereu albușul complet transparent. Cel mai probabil oul roz era contaminat cu microorganisme care produc o substanță fluorescentă, un pigment solubil în apă care dăunează sănătății oamenilor și nu ar trebui să fie mâncat.

