Adevărul despre cum pot ”auzi” unii oameni vocile morților. Descoperirea surprinzătoare a cercetărilor

Cercetătorii au vrut să dea de cap zvonurilor potrivit cărora unii oameni pot ”auzi” vocile morților. Un nou studiu menit să descopere ce trăsături au persoanele care susțin că au această abilitate a dus la un rezultat neașteptat, scrie Science Alert.

Unele persoane ce susțin că au abilitatea de a ”auzi” vocile morților au transformat această presupusă abilitate în afaceri de succes, chiar dacă nu au dovezi pentru a-și susține ”descoperirile” și mesajele.

Ce trăsături au oamenii care susțin că pot ”auzi” vocile morților

Potrivit unei noi cercetări în domeniu, o persoană care are o predispoziție mai mare de a fi prins într-o anumită sarcină, ce au avut experiențe auditive neobișnuite în copilărie și ce au o susceptibilitate crescută la halucinații auditive are o tendință mai mare de a susține că are abilitatea de a ”auzi” vocile morților decât restul populației.