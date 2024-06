Afacerea fabuloasă cu care un tânăr din Arad reușește să facă bani în țară și străinătate. Produsul este la mare căutare

Un tânăr din Arad a dat lovitura pe piața din România și din străinătate, după ce a pus pe picioare o afacere de succes în care a investit aproape două milioane de euro, dintre care 600.000 fonduri europene. Iată despre ce este vorba!

Un tânăr de 32 de ani din Arad a dezvoltat o afacere care îi aduce bani frumoși atât în țară, cât și în strâinătate. Este vorba despre Alex Rotaru din comună arădeană Șeitin, care produce două sortimente aparte de brânză, telemea de vacă și caciotta, pentru care italienii scot din buzunar sume frumoase. Iată la ce preț le vinde!

Afacerea cu care un tânăr din Arad a dat lovitura în țară și în străinătate

Cu o investiție inițială de 1,9 milioane de euro, din care 600.000 de euro provin din fonduri europene, Alex Rotaru a reușit să construiască o fermă modernă cu peste 200 de vaci din rasa Bălțată Românească și o mică fabrică de brânzeturi.

Cu toate că drumul spre succes nu a fost deloc ușor, românul nu a renunțat la visul său. Totul a început în urmă cu opt ani de zile, iar în anul 2021 a reușit să finalizeze investiția și să înceapă producția.

„În fermă, investiția a fost făcută cu fonduri europene, partea de grajd. Pentru fabrică am început undeva în 2016, am avut o perioadă de pauză deoarece constructorul a intrat în insolvență și am reușit să finalizăm investiția abia în 2021. Am pierdut cam un an de zile, pentru că am avut nevoie de niște echipamente, a venit pandemia și nimeni nu mai lucra, au întârziat echipamentele și de un an de zile produce brânzeturile.

Partea cu autorizațiile a fost cea mai simplă. Singura problemă rămâne, însă, desfacerea. Eu am investit 1,9 milioane de euro în toată ferma și în fabrică, dintre care 600.000 de euro i-am pus de la mine, restul din fonduri europene, însă și acum mai am datorii la bancă.”, a menționat acesta, citat de Fanatik.

La ce preț vinde produsul cu care i-a cucerit pe italieni

Brânza caciotta este de departe produsul vedetă. Realizat din lapte integral pasteurizat, acest sortiment este foarte popular în Italia. Acum, tânărul antreprenor se concentrează pe creșterea consumului de caciotta în România.

„Ne-am axat atunci pe Caciotta, am știut că este cerere în Italia și am livrat acolo la un distribuitor local. În decembrie am întrerupt colaborarea căci nu mai plăteau la termen. Am rămas, însă cu rețeta, este o brânză fină și vrem să-i facem pe români să o consume mai mult. Brânza Caciotta conține lapte integral 100% pasteurizat.

Avem o cultură lactică pentru Caciotta din Italia, pe care o utilizăm, și cheag din miel. Se lasă la frig, la temperatură și umiditate controlate minim 21 de zile, iar după aceea este bună de consum.”, a spus Alex Rotaru pentru agrointel.ro, potrivit sursei citate mai sus.

Prețul brânzei produse de tânărul din Arad variază: telemeaua de vacă se vinde la 35 de lei pe kilogram, iar caciotta la 50 de lei pe kilogram, mai transmite Fanatik.

