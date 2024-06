Un bărbat și-a pierdut economiile după ce a investit într-o afacere rcomandată de o tânăra.

Un bărbat de 75 de ani și-a pierdut toate econimiile după ce a căzut în plasa unei tinere.

Un bărbat a rămas fără economiile de-o viață. Cum l-a convins o tânără să-și investească banii

Conform Daily Mail, bărbatul a început o aventură în mediul online cu o chinezoiacă de succes. Violaine Chen se dădea drept o tânără de 37 de ani, de succes și l-a abordat pe LinkedIn.

Bărbatul a fost convins că femeia s-a îndrăgostit de el și că avea nevoie de ajutorul său. Totul a început în mai anul trecut, iar timp de trei luni aceasta l-a determinat să își transfere tot fondul de economii pe o platfromă de tranzacționare falsă.

Ba mai mult, Violaine Chen i-a promis că se va căsători cu el și că își vor duce viața împreună, ajutați fiind de profitul nemaipomenit pe care o să-l încaseze în urma investiției.

După ce bărbatul i-a transferat toți banii, dar și pe cei ai soției sale, femeia nu i-a mai răspuns la mesaje. Cu greu a acceptat faptul că a fost victima unei înșelăciuni și a apelat la ajutorul FBI-ului.

Acest tip de înșelăciune este des întâlnit. De regulă este o operațiune a unei grupări conduse de răufăcători chinezi, conform sursei citate anterior. De multe ori, infractorii sunt chiar victime ale grupării amenințate astfel încât să repete mișcare asupra altor persoane.

În acest caz, femeia l-a contactat pe bărbatul respectiv pe LinkedIn, iar după ce au schimbat câteva vorbe s-au mutat pe WhatsApp. Bărbatul i-a dezvăluit rapid că deține un fond de economii pentru pensie, dar că încă lucrează cu normă întreagă și că trăiește alături de partenera sa de mai bine de 40 de ani. Totodată, acest a menționat faptul că relația lor s-a răcit cu timpul.

Violaine Chen i-a trimis la rândul său fotografii cu ea din locuri și restaurante de lux și i-a povestit că s-a mutat în Statele Unite ale Americii din China în urmă cu opt ani. De asemenea, aceasta s-a plâns că se simte singură și că tânjește după compania și dragostea cuiva.

Cei doi au format o legătură pe baza discuțiilor despre mâncare, călătorii, fitness și animale de companie. Femeia îi împărtășea în detaliu viața ei de zi cu zi.

Ei s-au auzit și la telefon și chiar s-au văzut printr-un apel video. Însă în cea mai mare parte comunicau doar în scris.

Odată ce s-a instalat sentimentul de încredere, Violaine Chen a început să-i vorbească despre compania de succes a unchiului său. În următoarele trei luni, femeia a reușit să-l convingă să transfere pe respectiva platformă 715.000 de dolari, bani care s-au evaporat rapid.

„O să fim foarte fericiți în viitor... Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi te-a scos în cale”, i-a scris femeia.

Cei doi chiar au organizat o călătorie împreună, pe care plănuiau să o achite cu profitul obținut din instiția respectivă.

Pe măsură că a început să-i transfere mai mulți bani, banca l-a avertizat în privința unei înșelăciuni, însă Violaine Chen l-a convins să nu acorde atenție suspiciunilor.

A vândut tot ce mai avea și chiar a făcut un împrumut pentru a achita plățile din ce în ce mai mari. După ce i-a mărturisit că nu mai are ce să investească, Violaine Chen a dispărut.

În ciuda faptului că i-a trimis nenumărate mesaje disperate, implorând-o să-i explice ce s-a întâmplat, bărbatul nu a primit niciun răspuns.

„Fă-mi o favoare și împușcă-mă. Nu mai am pentru ce să trăiesc. Nu mai am bani, nu mai am familie și nici un suflet pereche”, i-a scris el, însă fără răspuns.

Acesta a apelat la ajutorul FBI-ului, însă nu a reușit să-și recupereze banii. În cele din urmă a fost nevoit să accepte că a căzut în plasa răufăcătorilor. Acum dorește să trag un semnal de alarmă pentru ca alții să se ferească de astfel de metode de înșelăciune.