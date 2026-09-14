De ce ne îmbolnăvim mai des toamna. Nu frigul e de vină, ci detaliul pe care îl ignorăm în fiecare an, avertizează experții

Experții au dezvăluit de ce ne îmbolnăvim mai des toamna și că nu frigul e problema principală, așa cum cred mulți.

Deși frigul în sine nu provoacă infecții, venirea lui aduce condiții în care bacteriile și virusurile periculoase se pot răspândi mai ușor.

Tindem să ne îmbolnăvim mai des toamna și iarna deoarece virusurile respiratorii se răspândesc mai ușor în condiții de temperaturi scăzute și aer uscat, scrie Medicana International.

În plus, oamenii petrec mai mult timp în spații închise atunci când temperaturile scad, ceea ce facilitează răspândirea virusurilor.

Din fericire, există mai multe metode prin care te poți proteja mai bine în acest sezon rece, potrivit experților.

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De ce ne îmbolnăvim mai des toamna

Ne îmbolnăvim mai des toamna și iarna pentru că în sezonul rece apar mai multe condiții favorabile transmiterii virusurilor respiratorii.

Oamenii petrec mai mult timp în spații închise, unde contactul apropiat și ventilația limitată pot crește expunerea la particule respiratorii infecțioase.

Umiditatea scăzută poate ajuta, de asemenea, anumite virusuri respiratorii să rămână în aer pentru mai mult timp. În același timp, condițiile reci și uscate pot afecta mucoasa protectoare a nasului și a căilor respiratorii superioare. Ceea ce crește riscul unei infecții.

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Frigul nu ne îmbolnăvește în mod direct, dar vremea rece poate crește indirect riscul de infectare.

Aerul rece de afară și aerul încălzit din interior sunt adesea relativ uscate. Cercetările și observațiile clinice sugerează că umiditatea scăzută poate influența comportamentul picăturilor respiratorii. Ceea ce permite anumitor particule care conțin virusuri să rămână suspendate în aer pentru mai mult timp.

Temperaturile scăzute îi determină în mod natural pe oameni să rămână în interior, să se adune în spații închise și să petreacă mai mult timp în preajma familiei, colegilor, colegilor de clasă și a altor persoane.

În spațiile interioare, concentrația particulelor respiratorii poate fi mai mare decât în aer liber, în special atunci când ventilația nu e ideală. Din acest motiv, experții recomandă deschiderea ferestrelor și îmbunătățirea circulației aerului în interior, ceea ce poate contribui la reducerea concentrației acestor particule.

Cum te protejezi de răceală toamna

Mai multe infecții respiratorii tind să circule mai intens în lunile reci. Printre acestea se numără răceala obișnuită, gripa, virusul respirator sincițial (RSV), COVID-19, bronșita și infecțiile sinusurilor.

Tiparele sezoniere variază în funcție de virus, regiune și an. Răceala poate să apară în orice perioadă a anului, în timp ce gripa și alte virusuri respiratorii au, de regulă, o circulație mai intensă iarna în regiunile cu climă temperată.

Temperaturile scăzute și umiditatea redusă pot afecta unele dintre mecanismele fizice de apărare ale organismului împotriva infecțiilor respiratorii, potrivit Medicover.

Din acest motiv, experții recomandă mai multe obiceiuri zilnice, ce pot duce la reducerea expunerii la virusurile respiratorii și la susținerea sănătății generale.

Dincolo de o ventilație bună, care poate reduce concentrația particulelor respiratorii din spațiile închise, experții recomandă și spălatul mâinilor cu apă și săpun. Acest obicei poate ajuta la îndepărtarea virusurilor și a altor microorganisme. Evitarea atingerii ochilor, nasului și gurii cu mâinile nespălate poate reduce, de asemenea, riscul de infectare.

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Vaccinarea e o modalitate importantă de a reduce riscul anumitor infecții respiratorii și al complicațiilor acestora.

Un somn adecvat contribuie, de asemenea, la sănătatea generală și la funcționarea normală a sistemului imunitar. Menținerea unui program regulat de somn poate fi deosebit de benefică în perioadele în care virusurile respiratorii circulă pe scară largă.

În plus, o alimentație variată oferă nutrienții necesari pentru funcționarea normală a sistemului imunitar și pentru sănătatea generală. Fructele, legumele, cerealele integrale, leguminoasele, proteinele slabe, nucile și semințele pot contribui la o alimentație echilibrată.

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