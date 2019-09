”Salut, bătrână prietenă! Nu m-a mai durut nimic. Îți mulțumesc, dragă Mare!”

”Scumpa mea mare, aș putea să îți spun prea multe povești despre întuneric și despre răul din lume și din oameni, dar nu vreau. Nu am mai avut cicatrici, coșmaruri sau crâmpeie de iad în gând. Nu m-a mai durut nimic. Îți mulțumesc, dragă Mare, pentru tot ceea ce ești tu pentru noi, muritorii. Ce frumos ar fi să te protejăm și noi pe măsura bucuriei pe care ne-o aduci în viață”. Alexandra Furnea, Colectiv

”Salut, bătrână prietenă. Ne revedem după patru ani de dor. S-au întâmplat atât de multe din clipa în care ți-am pășit ultima dată pe mal, cu pielea mea întreagă și netedă, și până acum, când mă întorc la tine un pic mai puțin completă, cu urme pe trup, și în suflet, cărora nu le-am găsit leac. Să nu te superi pe mine, dar acum nu mai am voie să mă bucur de tine pe zi, din cauza soarelui care mă rănește. Scumpa mea mare, aș putea să îți spun prea multe povești despre întuneric și despre răul din lume și din oameni, dar nu vreau. Pentru că știu că le cunoști și tu prea bine. Și pentru că în seara aceasta, nu vreau să îmi mai amintesc de tot ce doare. Mi-am luat rămas-bun de la zi, mi-am scos veșmintele care îmi ascund trupul de ea și am intrat în valurile tale cu ochii închiși și inima agitată, la ceas de apus. Am regăsit acolo, în mijlocul tău, aceeași vindecare pe care mi-ai oferit-o mereu și pentru câteva minute, nu am simțit altceva decât fericire. Nu am mai avut cicatrici, coșmaruri sau crâmpeie de iad în gând. Nu m-a mai durut nimic. Îți mulțumesc, dragă Mare, pentru tot ceea ce ești tu pentru noi, muritorii. Ce frumos ar fi să te protejăm și noi pe măsura bucuriei pe care ne-o aduci în viață”.

Alexandra Furnea a fost arsă în incendiul din Clubul ”Colectiv”. A supraviețuit, dar, după cea de-a 15-a operație, le-a pierdut șirul. A fost mințită că între condițiile de la noi și cele din Germanua, nu există nicio diferență. Când a ajuns acolo și i-au văzut rănile, nemții n-a mai scos un sunet. I-au zis doar că astfel de nenorociri apar doar în urma războaielor chimice. Acum s-a reîntors la mare, la apă, după ce a văzut atâta foc...

Credit foto: facebook / Alexandra Furnea