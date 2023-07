„Am 24 de ani și soțul meu e mai în vârstă decât bunicul”. Cum a început povestea de iubire controversată dintre cei doi

În ciuda diferenței de vârstă de 61 de ani, Miracle și Charles își doresc să își întemeieze o familie. Cum a reacționat bunicul tinerei de 24 de ani când a aflat că se căsătorește cuun bărbat mai mare cu un deceniu decât el.

Tânăra în vârstă de 24 de ani l-a cunoscut pe actualul soț, cu un deceniu mai mare decât bunicul ei, în 2019, atunci când lucra într-o spălătorie, iar perechea a legat rapid o relație de prietenie. În ciuda diferenței de vârstă de 61 de ani, cuplul se pregătește să ducă relația la următorul nivel.

Charles Pogue, în vârstă de 85 de ani, a decis în cele din urmă să-și recunoască sentimentele față tânăra, la un an după ce s-au întâlnit și el a cerut în căsătorie în februarie 2020.

Cum a început povestea de dragoste controversată dintre Miracle și Charles. Cei doi nu țin cont de diferența de vârstă

Miracle spune că mama ei Tamika Phillips, în vârstă de 45 de ani, și bunicul Joe Brown, în vârstă de 72 de ani, au susținut relația de la început, după ce au văzut cât de fericită a făcut-o pensionarul, dar tatăl ei Kareem Phillips, în vârstă de 47 de ani, a fost mai greu de convins.

„Charles obișnuia să vină la bezinărie și nu voia să îl servesc doar eu

Într-o zi, a venit doarte relaxat acolo, a aruncat o bucată de hârtie și a spus „scrie-ți numărul” de parcă ar fi fost un jucător. Era cavalerul meu în armură strălucitoare

Ne-am înțeles din prima, nu m-a făcut să mă simt ciudat. Am avut o conversație plăcută, m-a făcut să mă simt confortabil. Știam că este mai în vârstă, dar nu-i știam exact vârsta”, a povestit tânăra, pentru dailymail.co.uk.

Femeia în vârstă de 24 de ani a mai mărturisit că atunci când a aflat exact ce vârstă are bărbatul de lângă ea era deja prea târziu pentru că începuse să aibă sentimente pentru el.

„Am aflat la un moment dat, când ne-am întrebat data nașterii și el a spus că s-a născut în 1937. Niciodată nu m-am luat după acest lucru, am vrut doar să vedem cum merge. Nu-mi pasă dacă are 100 sau 55 de ani, îmi place de el. Am crezut că are 60 sau 70 de ani pentru că arată foarte bine. El este activ”, a mai adăugat ea.

Chiar dacă Charles este cu un deceniu mai mare decât bunicul său, acesta a fost de acord cu relația nepoatei sale cât timp pe ea o face fericită. Cu toate acesta, tatăl ei a fost mai greu de convins și chiar l-a amenințat că nu o va mai vedea niciodată dacă nu îi va fi alături în ziua nunții.

„Dacă nu ar fi venit la nunta mea, m-ar fi pierdut pentru totdeauna. I-am spus că am nevoie de sprijinul lui și să mă conducă la altar Odată ce l-a întâlnit pe Charles și a vorbit cu el, l-a îndrăgit și el.

Charles a adăugat și el „Ziua nunții a fost minunată, a fost cea mai bună zi din viața mea. Nu este nicio problemă cu diferența de vârstă”.

„Oamenii care comentează în mediul online nu ne afectează, nu îi băgăm în seamă. Suntem foarte fericiți împreună. Așteptăm cu nerăbdare să întemeiem o familie împreună”, a mai mărturisit mirele de 85 de ani.

În plus, ambii susțin că sunt conștienți de faptul că în cinci ani el poate să nu mai fie printre noi, își doresc să aibă copiI. Miracle și Charles sunt acum în căutări pentru o clinică care ar putea să îi ajute să devină părinți cu ajutorul fertilizării invitro.

