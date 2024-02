Mathew Whelan, cunoscut drept cel mai tatuat bărbat din Marea Britanie, spune că vrea să renunțe la dependența lui de tatuaje, după ce a fost în punctul de a-și pierde brațul din cauza modificărilor corporale extreme.

„Am petrecut 1500 de ore sub acul de tatuaje și era să-mi pierd brațul”. Cum arată cel mai tatuat bărbat din Marea Britanie | Profimedia

Mathew Whelan are 44 de ani și a cheltuit peste 23.000 de euro pentru a se tatua pe întreg corpul. Bărbatul din Birmingham iubește atât de mult tatuajele încât și-a schimbat numele în „Body Art”, potrivit dailymail.co.uk. Însă, el este nevoit să renunțe la dependența sa, după ce a făcut o infecție urâtă la un braț.

El este considerat cel mai tatuat bărbat din Marea Britanie

Pe lângă tatuajele nenumărate pe care le are pe corp, Mathew Whelan și-a făcut și un implant la nivelul brațului, care, în timp, i-a adus mari bătăi de cap, căci pielea începuse să îi putrezească în acel loc.

„Pielea mea a început să putrezească și eram în punctul de a rămâne fără braț.”, a spus acesta, citat de sursa menționată mai sus./„M-am ales cu o cicatrice și cu brațul ușor deformat, dar implantul a fost îndepărtat la timp înainte să fiu expus oricărui risc. Nu pot trece prin asta din nou, deoarece aproape că m-a costat brațul. Așa că am făcut o alegere grea și anume, de a renunța la modificările corporale extreme. Am reușit să supraviețuiesc un an întreg fără să mă tatuez și nici măcar nu mi se pare ciudat. Nu mai este ceva după care tânjesc profund sau după care mai poftesc.”, a adăugat el, potrivit dailymail.co.uk.

Bărbatul spune că a petrecut peste 1500 de ore sub acul de tatuat

Cel care și-a schimbat numele în „Body Art” susține că a petrecut peste 1.500 de ore sub acul de tatuat și a stabilit un record în anul 2016, atunci când 36 de tatuatori au lucrat în același timp la unul dintre tatuajele sale.

De când a dezvoltat pasiunea pentru modificările corporale extreme la doar nouă ani, bărbatul din Marea Britanie și-a tatuat globii oculari, și-a îndepărtat sfârcurile și modificat alte părți ale corpului, la care se adaugă și schimbarea de nume.

„Sunt artă în viața mea, indiferent de ceea ce spun sau cred alții despre tatuajele mele. Tatuajele reprezintă artă pentru mine. Dacă nu-mi vor mai plăcea, voi pune o altă cerneală deasupra pentru a-mi atinge obiectivul final.”, a mai spus bărbatul, citat de sursa menționată mai sus.

